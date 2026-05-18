חמאס מזהה: המחבל שרצח את סמ"ר אזולאי חוסל בקרב בח'אן יונס

הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם קורא לנשיא טראמפ לחדש את הלחימה באיראן • במקביל: גורם איראני מגלה כי הפערים במשא ומתן נותרו כשהיו | "איראן לא תסכים לסיום המלחמה בתנאי התחייבויות גרעיניות" | ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם (בעולם)אליהו לוי
פיקוד העורף מפעיל התרעות באזור קו העימות ובדישון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מלכיה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
ראש הממשלה לשעבר ויו"ר 'ישר!' קיימו פגישה ראשונה אחרי תקופה ארוכה • דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת | סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב (פוליטי מדיני)דוד קליין
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובמטולה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.צוות בבלי
ישראל חיסלה הלילה את בכיר הג׳יהאד האיסלאמי, ווא'ל עבד אלחלים, בתקיפה אווירית באזור בעלבכ בבקעת הלבנון | דובר צה"ל מסר: "אלחלים הוביל את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, ופעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה" (צבא)ב. ניסני
יו"ר יש עתיד בישיבת הסיעה: "נקנה שלטי חוצות בכל רחבי הארץ עם הפרצוף של מי שיתמוך בחוק הגיוס" • האיום מגיע על רקע המשבר הפוליטי והמאבק נגד החוק | ההצהרה המלאה (פוליטי מדיני)דוד קליין
