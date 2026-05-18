אחרי שדיבר עברית: חמישה רעולי פנים קרעו את בגדיו וצרחו בערבית

רומז לתקיפה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את הטון מול איראן ומצהיר כי אינו פתוח לשום ויתור או פשרה, בעקבות תשובתה המאכזבת של טהרן למתווה הדיפלומטי. לאחר סדרת התייעצויות חירום שקיים עם בכירי המועצה לביטחון לאומי בוושינגטון, שיגר הנשיא איום מרומז לפיו האיראנים יודעים היטב "מה עומד לקרות בקרוב", זאת ברקע לחצים גוברים מצד סנטורים נציים בארה"ב לשקול מחדש תקיפה צבאית בעקבות המבוי הסתום (ביטחון)