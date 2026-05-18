הפעם הבאה תיראה אחרת: פיקוד העורף משנה את צורת ההתראות

כתב חדשות 13 חושף: ראש הממשלה קיים ביקור חשאי בבית הנשיא לפני כחצי שנה, ללא שיירה רשמית | הפגישה לא תועדה בלוח הזמנים הרשמי של שני האישים | בית הנשיא מכחיש, לשכת ראש הממשלה לא מגיבה (פוליטי מדיני)דניאל הרץ
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחריף את הטון מול איראן ומצהיר כי אינו פתוח לשום ויתור או פשרה, בעקבות תשובתה המאכזבת של טהרן למתווה הדיפלומטי. לאחר סדרת התייעצויות חירום שקיים עם בכירי המועצה לביטחון לאומי בוושינגטון, שיגר הנשיא איום מרומז לפיו האיראנים יודעים היטב "מה עומד לקרות בקרוב", זאת ברקע לחצים גוברים מצד סנטורים נציים בארה"ב לשקול מחדש תקיפה צבאית בעקבות המבוי הסתום (ביטחון)יוסי נכטיגל
מפכ"ל המשטרה הצהיר על שת"פ עם צה"ל - במפלגות החרדיות מגנים | העולם החסידי גועש: אלו השמות הלוהטים להחליף את הנציגים הוותיקים | נתניהו לא מתייאש, בכיר ב'דגל התורה': "מרדף אחרי הרוח" | המסרים והציטוטים מבית הגר"ד לנדו לא מותירים מקום לספק: גוש הימין ז"ל | בן האדמו"ר מתולדות אהרון בירך 'הגומל' בצפת - זו הסיבה (מעייריב)איצלה כץ
תנועת "דור הניצחון", המייצגת משרתי מילואים, משפחות מילואימניקים ומשפחות שכולות, שיגרה מכתב חריף לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בדרישה לבטל את עונש הנידון של הלוחם שענד פאטץ' משיח ונשלח ל-30 ימי מחבוש | זה מה שכתבו (בארץ)יאיר טוקר
צעיר יהודי כבן 22 הותקף באכזריות בשעות הלילה המאוחרות בשכונת גולדרס גרין שבלונדון, לאחר שדיבר בשפה העברית מחוץ לביתו. חמישה תוקפים רעולי פנים רדפו אחריו, גררו אותו לכביש, השרסו את בגדיו והכו אותו קשות עד לערפול הכרה, תוך שהם מטיחים בו קללות ונאצות בערבית. השכנים שהתעוררו מרעש ההמולה הזעיקו את כוחות המשטרה המקומית, שפתחו בחקירה מאומצת לאיתור החשודים שנמלטו מהזירה (בעולם)יוסי נכטיגל
העיתון א-שרק אלאווסט מדווח כי מחמד עודה נבחר לראש הזרוע הצבאית של חמאס, במקום עז א-דין אלחדאד שחוסל ביום שישי האחרון. לפי מקורות העיתון, עודה היה מקורבו של אלחדאד ועמד איתו בקשר רציף בכל הנוגע לחידוש המבנה הארגוני של הזרוע הצבאית. עודה הפך למבוקש מספר 1 ברצועה.צוות בבלי
יו"ר יהדות התורה תוקף את הנחיית המפכ"ל לעיכוב עריקים • "בעת שהפשיעה עולה, המשטרה הופכת לכלי פוליטי" | גם יו"ר דגל התורה לא חסך בביקורת על היועצת המשפטית לממשלה | התגובות (חרדים)חנני ברייטקופף
הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם קורא לנשיא טראמפ לחדש את הלחימה באיראן • במקביל: גורם איראני מגלה כי הפערים במשא ומתן נותרו כשהיו | "איראן לא תסכים לסיום המלחמה בתנאי התחייבויות גרעיניות" | ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם (בעולם)אליהו לוי
