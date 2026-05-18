מבזקבעקבות פרשת גופמן

"אין לקבל מהיועמ"שית הנחיות": שר המשפטים באמירה חריפה

שר המשפטים יריב לוין תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות פרשת גופמן | "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות הגיעו לשיא חדש" | דורש מהממשלה להפסיק להזמינה לישיבות ולא לקבל ממנה עוד הנחיות (בארץ)

22:53
"נמאס לי להתבייש"

החטא ועונשו: מערכת העיתון רועדת בגלל כתבה אנטישמית

סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)

אריה רוזן
22:53
תבוסתנות מסוכנת?

איראן מגיבה אחרי הודעת טראמפ: "מוכנים למכות קשות נגדו"

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מגיבה לביטול התקיפה המתוכננת | "טראמפ כשל במלחמה נגד איראן ומנסה להשיג ויתורים בלחץ" (בעולם)

22:29
בעקבות חסימת מצר הורמוז

שוק האג"ח העולמי נופל: זינוק הנפט וחשש מאינפלציה עולמית

עליית מחירי האנרגיה בעקבות חסימת מצר הורמוז מטלטלת את השווקים, דוחפת תשואות לשיאים ומאלצת את הבנקים המרכזיים לשקול העלאות ריבית במקום הקלות (כלכלה)

אבישי לוי
22:13
טראמפ משהה מתקפה מתוכננת על איראן בעקבות בקשת מדינות ערב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הורה להשהות מתקפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשה ממנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, ההשהיה נעשית כי מתנהלים מגעים רציניים להסכם. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתרעה מיידית למקרה שלא יושג הסכם.

צוות בבלי
22:11
הודעה דרמטית

טראמפ כעת: "תכננתי לתקוף באיראן מחר - אבל מנהיגי המפרץ ביקשו שאדחה את התקיפה"

הנשיא האמריקאי הנחה לעכב את המתקפה המתוכננת למחר • אמיר קטאר, יורש העצר הסעודי ונשיא איחוד האמירויות ביקשו זמן נוסף למשא ומתן | "אך הצבא מוכן להתקדם בהתראה של רגע" (בעולם)

אליהו לוי
22:06
דיווח דרמטי

בית הדין בהאג ביקש צו מעצר נגד סמוטריץ', אלו הבכירים שעל הכוונת

בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בקשה סודית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחשד ל"פשעי מלחמה ואפרטהייד" | כל הפרטים על האישומים והמשמעויות (בארץ)

משה בשן
22:03
תרגיל משותף של צה"ל והמשטרה מחר באילת

צה"ל והמשטרה יערכו מחר (יום ג') החל מ-06:00 תרגיל משותף באילת שיימשך לאורך היום. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי שיט וכלי טיס, וישמעו קולות ירי. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026. במקרה של אירוע אמיתי, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.

צוות בבלי
21:11
"הגיע מאוחר מדי"

מכה קשה לאילון מאסק: בית משפט דחה את התביעה הדרמטית

חבר מושבעים פדרלי דחה את תביעתו של אילון מאסק נגד OpenAI | מאסק טען שהחברה סטתה ממטרתה המקורית לטובת האנושות והפכה לגוף שנועד למטרות רווח (בעולם)

אריה רוזן
