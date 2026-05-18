תרגיל משותף של צה"ל והמשטרה מחר באילת

סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)אריה רוזן
סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מגיבה לביטול התקיפה המתוכננת | "טראמפ כשל במלחמה נגד איראן ומנסה להשיג ויתורים בלחץ" (בעולם)בבלי
עליית מחירי האנרגיה בעקבות חסימת מצר הורמוז מטלטלת את השווקים, דוחפת תשואות לשיאים ומאלצת את הבנקים המרכזיים לשקול העלאות ריבית במקום הקלות (כלכלה)אבישי לוי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הורה להשהות מתקפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשה ממנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, ההשהיה נעשית כי מתנהלים מגעים רציניים להסכם. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתרעה מיידית למקרה שלא יושג הסכם.צוות בבלי
הנשיא האמריקאי הנחה לעכב את המתקפה המתוכננת למחר • אמיר קטאר, יורש העצר הסעודי ונשיא איחוד האמירויות ביקשו זמן נוסף למשא ומתן | "אך הצבא מוכן להתקדם בהתראה של רגע" (בעולם)אליהו לוי
בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בקשה סודית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחשד ל"פשעי מלחמה ואפרטהייד" | כל הפרטים על האישומים והמשמעויות (בארץ)משה בשן
חבר מושבעים פדרלי דחה את תביעתו של אילון מאסק נגד OpenAI | מאסק טען שהחברה סטתה ממטרתה המקורית לטובת האנושות והפכה לגוף שנועד למטרות רווח (בעולם)אריה רוזן
שר המשפטים יריב לוין תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות פרשת גופמן | "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות הגיעו לשיא חדש" | דורש מהממשלה להפסיק להזמינה לישיבות ולא לקבל ממנה עוד הנחיות (בארץ)משה בשן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ