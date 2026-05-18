בית הדין בהאג ביקש צו מעצר נגד סמוטריץ', אלו הבכירים שעל הכוונת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הורה להשהות מתקפה על איראן שתוכננה למחר, בעקבות בקשה ממנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לדבריו, ההשהיה נעשית כי מתנהלים מגעים רציניים להסכם. טראמפ הוסיף כי הנחה את הכוחות האמריקאים להיות מוכנים למלחמה בהיקף נרחב ובהתרעה מיידית למקרה שלא יושג הסכם.