רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ לפני זמן קצר בשטח ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
הקונסול הכללי אופיר אקוניס התריע בפני קהילת סטייטן איילנד על החמרה חסרת תקדים • "הנפת דגלי חיזבאללה וחמאס הפכה לשגרה, וראש העיר מלבה את האש" | מפגש עם רבנים ונשיא הרובע (בעולם)יוסי נכטיגל
ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את פיצול תפקיד היועמ"ש לשני תפקידים נפרדים • המפלגות החרדיות תמכו בהצעה למרות ההכרזות על ניתוק מהקואליציה | גורמים: 'רצון להחליש את היועצת המשפטית' (חוק ומשפט)דוד קליין
שר הביטחון הנחה את המנהל האזרחי לפנות את המתחם הבלתי חוקי במישור אדומים • צווי הריסה הוצאו החל משנת 2009 | התגובה לרשות הפלסטינית (בארץ)משה כץ
שר האוצר סמוטריץ' הגיב לבקשת צו המעצר נגדו בהאג: "הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר".צוות בבלי
קבוצת חסידים מנטורי קרתא ערכה שבת במדבר בביתו של מר עיסא בחברון • נמנעו מהליכה למערת המכפלה ללא ליווי המארח הערבי | ברוך מרזל יצא נגדם בחריפות (חרדים)חיים כהן
במסגרת פעילות משותפת של ימ"ר לכיש ומכס אשדוד, נוהלה חקירה סמויה שעניינה חשד להברחת מכולות סיגריות מטורקיה, דרך נמל אשדוד, תוך הצהרה כוזבת על תכולת המכולות ככלי בית | כך נתפסה ההברחה (חדשות)קובי רוזן
שריפה פרצה הבוקר בשטח פתוח סמוך לבית שאן | 6 צוותי כיבוי בסיוע 4 מטוסים פועלים במקום לבלימת האש |מפקד תחנת עפולה: "מדובר בשריפה בשטח פתוח שהתפשטה במהירות וסיכנה בתים ומבנים סמוכים" (חדשות)קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ