צה"ל השמיד מחסן נשק ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון עזה

צה"ל השמיד במהלך הלילה מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן אוחסנו עשרות אמצעי לחימה, ובהם יותר מ-20 פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, נשק מסוג קלאצ'ניקוv וציוד נוסף. פיר השיגור ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.

מבזקים נוספים

17:30
פרשת מינוי ראש המוסד

בג"ץ מחזיר את פרשת גופמן לוועדה: "עבודתה לקתה בחסר"

השופטים קובעים כי הוועדה המייעצת לא חשפה למסמכים רלוונטיים ולעדויות ישירות • גופמן ואלמקייס יזומנו לשמיעה נוספת • הוועדה תגיש חוות דעת מעודכנת עד סוף השבוע | החלטה דרמטית בפרשה הסוערת (חוק ומשפט)

משה כץ
17:26
סערה בציבור האמוני

"החוק לא יעבור בנוסח הנוכחי": רוטמן מודה בשידור מי מעכב את חוק הכותל

יו"ר ועדת החוקה מודה בשידור חי: "החוק חייב לעבור שינויים" • העימות עם בועז גולן מחריף • בציבור האמוני מזהירים: "הציונות הדתית תהיה חתומה לדורות כמי שחילקה את הכותל" | הסערה סביב החקיקה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:07
סערת ריקלין

"הצנזור טען שהפרנו צנזורה - אבל לא הסביר מה": ערוץ 14 דורש הבהרה מיידית

עורך דין ערוץ 14 פנה לצנזור הראשי בדרישה לפרסם הבהרה או להסביר מהי ההפרה הנטענת • הערוץ: המידע פורסם בעבר בישראל ובעולם | "חשש לאכיפה בררנית נגד ערוץ 14" (פוליטי מדיני)

משה כץ
17:00
16:56
מאבק על הזיכרון

משפחות שכולות מכפר עזה בעתירה: "עצרו את הריסת הבתים"

קבוצת הורים שכולים דורשת לשמר את בתי שכונת 'דור צעיר' כאתר מורשת לאומי • הקיבוץ החליט על הריסה כדי לאפשר שיקום | המאבק על זיכרון הטבח (בארץ)

משה כץ
16:54
מחליפו של אנגלמן

המרוץ למבקר המדינה: ראבלו פונה לחרדים, דלל מושך חתימות

עו"ד מיכאל ראבלו פונה אישית לאגודת ישראל בניסיון לשכנע אותם לתמוך במועמדותו • ח"כ אלי דלל וחברי כנסת נוספים מהליכוד משכו חתימות מאלרון | האופוזיציה מגייסת תמיכה רחבה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:51
צעד חסר תקדים

משרד המשפטים האמריקני מקים קרן של 1.7 מיליארד דולר לפיצוי קורבנות 'לוחמה משפטית'

משרד המשפטים האמריקני הקים קרן בסך 1.7 מיליארד דולר לפיצוי אזרחים שהיו קורבנות לשימוש פוליטי במערכת המשפט • טראמפ ביטל תביעה נגד רשות המיסים בתמורה להקמת הקרן | צעד חסר תקדים בוושינגטון (בעולם)

ישראל גרוס
16:50
לבנון: למעלה מ-3,000 הרוגים ו-9,300 פצועים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 3,042 הרוגים ו-9,301 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.

צוות בבלי
