המרוץ למבקר המדינה: ראבלו פונה לחרדים, דלל מושך חתימות

השופטים קובעים כי הוועדה המייעצת לא חשפה למסמכים רלוונטיים ולעדויות ישירות • גופמן ואלמקייס יזומנו לשמיעה נוספת • הוועדה תגיש חוות דעת מעודכנת עד סוף השבוע | החלטה דרמטית בפרשה הסוערת (חוק ומשפט)משה כץ
יו"ר ועדת החוקה מודה בשידור חי: "החוק חייב לעבור שינויים" • העימות עם בועז גולן מחריף • בציבור האמוני מזהירים: "הציונות הדתית תהיה חתומה לדורות כמי שחילקה את הכותל" | הסערה סביב החקיקה (פוליטי מדיני)דוד קליין
עורך דין ערוץ 14 פנה לצנזור הראשי בדרישה לפרסם הבהרה או להסביר מהי ההפרה הנטענת • הערוץ: המידע פורסם בעבר בישראל ובעולם | "חשש לאכיפה בררנית נגד ערוץ 14" (פוליטי מדיני)משה כץ
כוחות צה"ל תקפו מחסן עם עשרות אמצעי לחימה ופיר שיגור • המטרות נועדו לפגוע בכוחותינו ובאזרחי ישראל | הפעילות להסרת איומים נמשכת (צבא וביטחון)אליהו לוי
קבוצת הורים שכולים דורשת לשמר את בתי שכונת 'דור צעיר' כאתר מורשת לאומי • הקיבוץ החליט על הריסה כדי לאפשר שיקום | המאבק על זיכרון הטבח (בארץ)משה כץ
משרד המשפטים האמריקני הקים קרן בסך 1.7 מיליארד דולר לפיצוי אזרחים שהיו קורבנות לשימוש פוליטי במערכת המשפט • טראמפ ביטל תביעה נגד רשות המיסים בתמורה להקמת הקרן | צעד חסר תקדים בוושינגטון (בעולם)ישראל גרוס
משרד הבריאות הלבנוני מדווח על 3,042 הרוגים ו-9,301 פצועים בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
צה"ל השמיד במהלך הלילה מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן אוחסנו עשרות אמצעי לחימה, ובהם יותר מ-20 פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, נשק מסוג קלאצ'ניקוv וציוד נוסף. פיר השיגור ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
