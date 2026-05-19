משפחות שכולות מכפר עזה בעתירה: "עצרו את הריסת הבתים"

בבלי

צה"ל השמיד במהלך הלילה מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן אוחסנו עשרות אמצעי לחימה, ובהם יותר מ-20 פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, נשק מסוג קלאצ'ניקוv וציוד נוסף. פיר השיגור ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.