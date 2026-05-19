טראמפ מאיים: 'ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה נוספת'

ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.צוות בבלי
פיקוד העורף החליט להאריך את מדיניות ההתגוננות הנוכחית ללא שינוי. ההגבלות יישארו בתוקף עד יום שבת, 23 במאי, בשעה 21:00. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב שנערכה היום.צוות בבלי
אחרי הביקורת הנוקבת נגד החלטתו של הרמטכ"ל לשלוח את החייל לחודש במאסר בגלל פאץ' 'משיח', הוחלט להמתיק את עונשו של החייל החבדניק בעשרה ימים | החייל יישב 20 יום בכלא בגלל עבירת המשמעת (צבא)יוני גבאי
שלושת ימי ההגבלה של טראמפ: נשיא ארה"ב רומז על חג השבועות | פינדרוס בהצהרה שנויה במחלוקת: חוזרים לימי הרב שך | רציפות מטורפת ועשרות שעות שתיקה: דרמה הרוחנית מרעידה את "עטרת ישראל" | דמעות של כאב ושמחה: ספר התורה לזכר האברך שנפטר בקיצור ימים הוכנס לישיבה | קרעי מתקדם עם הרפורמה התקשורתית - החרדים לא מתלהבים (מעייריב)איצלה כץ
נתונים רשמיים חושפים זינוק של 35% במחירי העגבניות ו-21% בבצל • שחיקה מתמשכת של כוח הקנייה במוצרי יסוד | המשבר מעמיק (בעולם)אליהו לוי
55% מהתושבים תומכים בשינוי השם ל'שדות שי' • ועדת השמות מזהירה: 'אפקט דומינו' של דרישות דומות | הדיון הסוער בכנסת (חרדים)משה כץ
חיל האוויר והצי האמריקני חתמו את אחד מתרגילי האוויר הגדולים בהיסטוריה, שנועד לדמות מלחמה רב-זירתית מול מעצמות טכנולוגיות. יותר מ-50 מטוסי קרב, חמקני F-35 ומערכי לוחמה אלקטרונית מתקדמים יצרו רשת תקיפה קטלנית. כך זה נראה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
גורמים רשמיים באבו דאבי מסרו כי הכטב"מים ששוגרו לעבר תחנת הכוח בראכה הגיעו מהגבול המערבי • איראן האשימה: "ישראל וארה"ב מבצעות תקיפות ומייחסות אותן לנו" | המתיחות הגוברת במפרץ (בעולם)אליהו לוי
