בבלי
מבזקבבלי

פיקוד העורף מאריך את מדיניות ההתגוננות עד סוף השבוע

פיקוד העורף החליט להאריך את מדיניות ההתגוננות הנוכחית ללא שינוי. ההגבלות יישארו בתוקף עד יום שבת, 23 במאי, בשעה 21:00. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב שנערכה היום.

מבזקים נוספים

20:17
בבלי

דיווח: 10 הרוגים בתקיפה ישראלית בדרום לבנון

ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.

צוות בבלי
20:03
לעג לרש

הרמטכ"ל החליט להמתיק את עונש החייל החב"דניק - הוא עדיין יישב בכלא 

אחרי הביקורת הנוקבת נגד החלטתו של הרמטכ"ל לשלוח את החייל לחודש במאסר בגלל פאץ' 'משיח', הוחלט להמתיק את עונשו של החייל החבדניק בעשרה ימים | החייל יישב 20 יום בכלא בגלל עבירת המשמעת (צבא) 

יוני גבאי
19:46
חדשות עם קנייטש

טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב

שלושת ימי ההגבלה של טראמפ: נשיא ארה"ב רומז על חג השבועות | פינדרוס בהצהרה שנויה במחלוקת: חוזרים לימי הרב שך | רציפות מטורפת ועשרות שעות שתיקה: דרמה הרוחנית מרעידה את "עטרת ישראל" | דמעות של כאב ושמחה: ספר התורה לזכר האברך שנפטר בקיצור ימים הוכנס לישיבה | קרעי מתקדם עם הרפורמה התקשורתית - החרדים לא מתלהבים (מעייריב)

איצלה כץ
19:44
משבר כלכלי עמוק

איראן: זינוק של עשרות אחוזים במחירי הירקות ב-2026

נתונים רשמיים חושפים זינוק של 35% במחירי העגבניות ו-21% בבצל • שחיקה מתמשכת של כוח הקנייה במוצרי יסוד | המשבר מעמיק (בעולם)

אליהו לוי
19:42
מחלוקת על זהות היישוב

המאבק על שמה של בני עי"ש: תושבים דורשים 'שדות שי' - הממשלה מתנגדת

55% מהתושבים תומכים בשינוי השם ל'שדות שי' • ועדת השמות מזהירה: 'אפקט דומינו' של דרישות דומות | הדיון הסוער בכנסת (חרדים)

משה כץ
19:37
תרגיל אווירי חסר תקדים

ניסוי הכלים של הפנטגון: 50 מטוסי קרב מול סין ורוסיה

חיל האוויר והצי האמריקני חתמו את אחד מתרגילי האוויר הגדולים בהיסטוריה, שנועד לדמות מלחמה רב-זירתית מול מעצמות טכנולוגיות. יותר מ-50 מטוסי קרב, חמקני F-35 ומערכי לוחמה אלקטרונית מתקדמים יצרו רשת תקיפה קטלנית. כך זה נראה (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
19:23
חקירת מקור התקיפה

איחוד האמירויות חושפת: הכטב"מים שתקפו את המתקן הגרעיני הגיעו מעיראק

גורמים רשמיים באבו דאבי מסרו כי הכטב"מים ששוגרו לעבר תחנת הכוח בראכה הגיעו מהגבול המערבי • איראן האשימה: "ישראל וארה"ב מבצעות תקיפות ומייחסות אותן לנו" | המתיחות הגוברת במפרץ (בעולם)

אליהו לוי
19:03
"חם היום, אה?"

טראמפ פתח בשיחה ספונטנית עם פועלים בוושינגטון - כך זה נראה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את הופעתו הציבורית מחוץ לבית הלבן כדי לחלוק כמה מילים עם פועלים שעמלו באותה העת על אחת המדשאות של הבית הלבן | "בסדר בחורים, איך כולם? מספיק חם לכם פה? אה? אתם בטח אוהבים עוד קצת חום, נכון?" | צפו (בעולם) 

יוסי נכטיגל
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר