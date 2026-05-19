בבלי
דיווח: 10 הרוגים בתקיפה ישראלית בדרום לבנון

ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.

20:04
פיקוד העורף מאריך את מדיניות ההתגוננות עד סוף השבוע

פיקוד העורף החליט להאריך את מדיניות ההתגוננות הנוכחית ללא שינוי. ההגבלות יישארו בתוקף עד יום שבת, 23 במאי, בשעה 21:00. ההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב שנערכה היום.

צוות בבלי
20:03
לעג לרש

הרמטכ"ל החליט להמתיק את עונש החייל החב"דניק - הוא עדיין יישב בכלא 

אחרי הביקורת הנוקבת נגד החלטתו של הרמטכ"ל לשלוח את החייל לחודש במאסר בגלל פאץ' 'משיח', הוחלט להמתיק את עונשו של החייל החבדניק בעשרה ימים | החייל יישב 20 יום בכלא בגלל עבירת המשמעת (צבא) 

יוני גבאי
19:46
חדשות עם קנייטש

טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב

שלושת ימי ההגבלה של טראמפ: נשיא ארה"ב רומז על חג השבועות | פינדרוס בהצהרה שנויה במחלוקת: חוזרים לימי הרב שך | רציפות מטורפת ועשרות שעות שתיקה: דרמה הרוחנית מרעידה את "עטרת ישראל" | דמעות של כאב ושמחה: ספר התורה לזכר האברך שנפטר בקיצור ימים הוכנס לישיבה | קרעי מתקדם עם הרפורמה התקשורתית - החרדים לא מתלהבים (מעייריב)

איצלה כץ
19:44
משבר כלכלי עמוק

איראן: זינוק של עשרות אחוזים במחירי הירקות ב-2026

נתונים רשמיים חושפים זינוק של 35% במחירי העגבניות ו-21% בבצל • שחיקה מתמשכת של כוח הקנייה במוצרי יסוד | המשבר מעמיק (בעולם)

אליהו לוי
19:42
מחלוקת על זהות היישוב

המאבק על שמה של בני עי"ש: תושבים דורשים 'שדות שי' - הממשלה מתנגדת

55% מהתושבים תומכים בשינוי השם ל'שדות שי' • ועדת השמות מזהירה: 'אפקט דומינו' של דרישות דומות | הדיון הסוער בכנסת (חרדים)

משה כץ
19:37
תרגיל אווירי חסר תקדים

ניסוי הכלים של הפנטגון: 50 מטוסי קרב מול סין ורוסיה

חיל האוויר והצי האמריקני חתמו את אחד מתרגילי האוויר הגדולים בהיסטוריה, שנועד לדמות מלחמה רב-זירתית מול מעצמות טכנולוגיות. יותר מ-50 מטוסי קרב, חמקני F-35 ומערכי לוחמה אלקטרונית מתקדמים יצרו רשת תקיפה קטלנית. כך זה נראה (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני
19:23
חקירת מקור התקיפה

איחוד האמירויות חושפת: הכטב"מים שתקפו את המתקן הגרעיני הגיעו מעיראק

גורמים רשמיים באבו דאבי מסרו כי הכטב"מים ששוגרו לעבר תחנת הכוח בראכה הגיעו מהגבול המערבי • איראן האשימה: "ישראל וארה"ב מבצעות תקיפות ומייחסות אותן לנו" | המתיחות הגוברת במפרץ (בעולם)

אליהו לוי
19:03
"חם היום, אה?"

טראמפ פתח בשיחה ספונטנית עם פועלים בוושינגטון - כך זה נראה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את הופעתו הציבורית מחוץ לבית הלבן כדי לחלוק כמה מילים עם פועלים שעמלו באותה העת על אחת המדשאות של הבית הלבן | "בסדר בחורים, איך כולם? מספיק חם לכם פה? אה? אתם בטח אוהבים עוד קצת חום, נכון?" | צפו (בעולם) 

יוסי נכטיגל
