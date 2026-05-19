ציפו למתקפה "תוך שעות": כך הפתיע טראמפ את ישראל בהודעת הדחייה שפרסם

לאחר החלטת בג"ץ להחזיר את הבדיקה לוועדה • אלמקייס יזומן להעיד ביום חמישי בפני ועדת גרוניס | התפתחות דרמטית בפרשה הסוערת (חוק ומשפט)משה כץ
צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)יוסי נכטיגל
בני גוטמן, תושב איתמר במעצר בית מנהלי, ביקש לצאת להלוויית שכנו מעוז ישראל רקנטי הי"ד • פיקוד המרכז דחה: 'הגש בקשות ארבעה ימים מראש' | 'איך צפויים לדעת מתי חבר ייפול?' (צבא וביטחון)אליהו לוי
יו"ר יש עתיד פרסם תוכנית בת חמש נקודות לממשלה הבאה • כולל תחבורה ציבורית משופרת, בריאות נפש בסל הבריאות והכפלת קצבאות זקנה • מסיים בהתקפה: "60 מיליארד שקל לממן השתמטות" | פרשנים כלכליים תוהים ותוקפים בחריפות (פוליטי מדיני)דוד קליין
סקר חדש מעמיד את הקואליציה לשעבר על 60 מנדטים בלבד • גדי איזנקוט מתבסס כמועמד מוביל לראשות הממשלה | הנתונים המלאים (פוליטי מדיני)דוד קליין
65 שנים לאחר שהניח בפעם האחרונה תפילין, בבר מצווה שלו, השר חיים כץ, זכה והניח שוב תפילין - במהלך ניחום אבלים אצל השר לשעבר אלי ישי, ולבקשת הגאון רבי צמח מאזוז | הסיפור המלא (פוליטי)חזקי שטרן
סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 נפל היום בקרב בדרום לבנון • הועלה מדרגת סרן לדרגת רס"ן לאחר מותו | המחיר הכבד של המערכה בצפון (צבא וביטחון)אליהו לוי
ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.צוות בבלי
