מבזקכמיליון חביות נפט

הרחק מחופי איראן: צבא ארצות הברית השתלט על מכלית נפט איראנית שהייתה תחת מעקב

צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)

מכלית נפט. אילוסטרציה
22:48
פרשת מינוי ראש המוסד

אורי אלמקייס יעיד בפני ועדת גרוניס: פרק חדש בפרשת גופמן

לאחר החלטת בג"ץ להחזיר את הבדיקה לוועדה • אלמקייס יזומן להעיד ביום חמישי בפני ועדת גרוניס | התפתחות דרמטית בפרשה הסוערת (חוק ומשפט)

משה כץ
22:20
תשובה מביכה

"תתאמו ארבעה ימים מראש": התשובה המזעזעת שקיבל תושב איתמר שביקש לצאת להלוויית חברו הגיבור

בני גוטמן, תושב איתמר במעצר בית מנהלי, ביקש לצאת להלוויית שכנו מעוז ישראל רקנטי הי"ד • פיקוד המרכז דחה: 'הגש בקשות ארבעה ימים מראש' | 'איך צפויים לדעת מתי חבר ייפול?' (צבא וביטחון)

אליהו לוי
22:09
יממות דרמטיות

ציפו למתקפה "תוך שעות": כך הפתיע טראמפ את ישראל בהודעת הדחייה שפרסם

אחרי ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה | גורם ביטחוני אמריקני: "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה" (מדיני)

בני סולומון
21:40
התוכנית והביקורת

לפיד מציג תוכנית כלכלית שאפתנית: "60 מיליארד שקל הולכים להשתמטות מצה"ל"

יו"ר יש עתיד פרסם תוכנית בת חמש נקודות לממשלה הבאה • כולל תחבורה ציבורית משופרת, בריאות נפש בסל הבריאות והכפלת קצבאות זקנה • מסיים בהתקפה: "60 מיליארד שקל לממן השתמטות" | פרשנים כלכליים תוהים ותוקפים בחריפות (פוליטי מדיני)

דוד קליין
21:17
מבזק חדשות

גדי איזנקוט ראש הממשלה הבא? סקר מטלטל של דיירקט פולס

סקר חדש מעמיד את הקואליציה לשעבר על 60 מנדטים בלבד • גדי איזנקוט מתבסס כמועמד מוביל לראשות הממשלה | הנתונים המלאים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
20:57
מי כעמך ישראל

השר שהניח תפילין בפעם השנייה בחייו - בניחום של אלי ישי | הסיפור המלא

65 שנים לאחר שהניח בפעם האחרונה תפילין, בבר מצווה שלו, השר חיים כץ, זכה והניח שוב תפילין - במהלך ניחום אבלים אצל השר לשעבר אלי ישי, ולבקשת הגאון רבי צמח מאזוז | הסיפור המלא (פוליטי)

חזקי שטרן
20:38
ה' יקום דמו

הותר לפרסום: רס"ן במיל' איתמר ספיר ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון | פרטי התקרית

סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 נפל היום בקרב בדרום לבנון • הועלה מדרגת סרן לדרגת רס"ן לאחר מותו | המחיר הכבד של המערכה בצפון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
20:17
דיווח: 10 הרוגים בתקיפה ישראלית בדרום לבנון

ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.

צוות בבלי
