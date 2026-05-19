אורי אלמקייס יעיד בפני ועדת גרוניס: פרק חדש בפרשת גופמן

צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)יוסי נכטיגל
בני גוטמן, תושב איתמר במעצר בית מנהלי, ביקש לצאת להלוויית שכנו מעוז ישראל רקנטי הי"ד • פיקוד המרכז דחה: 'הגש בקשות ארבעה ימים מראש' | 'איך צפויים לדעת מתי חבר ייפול?' (צבא וביטחון)אליהו לוי
אחרי ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה | גורם ביטחוני אמריקני: "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה" (מדיני)בני סולומון
יו"ר יש עתיד פרסם תוכנית בת חמש נקודות לממשלה הבאה • כולל תחבורה ציבורית משופרת, בריאות נפש בסל הבריאות והכפלת קצבאות זקנה • מסיים בהתקפה: "60 מיליארד שקל לממן השתמטות" | פרשנים כלכליים תוהים ותוקפים בחריפות (פוליטי מדיני)דוד קליין
סקר חדש מעמיד את הקואליציה לשעבר על 60 מנדטים בלבד • גדי איזנקוט מתבסס כמועמד מוביל לראשות הממשלה | הנתונים המלאים (פוליטי מדיני)דוד קליין
65 שנים לאחר שהניח בפעם האחרונה תפילין, בבר מצווה שלו, השר חיים כץ, זכה והניח שוב תפילין - במהלך ניחום אבלים אצל השר לשעבר אלי ישי, ולבקשת הגאון רבי צמח מאזוז | הסיפור המלא (פוליטי)חזקי שטרן
סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 נפל היום בקרב בדרום לבנון • הועלה מדרגת סרן לדרגת רס"ן לאחר מותו | המחיר הכבד של המערכה בצפון (צבא וביטחון)אליהו לוי
ערוצים לבנוניים מדווחים על 10 הרוגים בתקיפת חיל האוויר על מבנה בכפר דיר קאנון א-נהר בנפת צור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה מוקדם יותר היום.צוות בבלי
