חזבאללה מדווח: כוחות צה"ל פועלים בכפר חדאת'א בלבנון, 12 ק"מ מהגבול

כוחות משל"ט ים המלח מאוגדה 96 עצרו במהלך הלילה במרחב נווה זוהר שלושה חשודים. ברכבם אותרו נשק מסוג קלצ'ניקוף וסכין. החשודים ואמצעי הלחימה הועברו לטיפול משטרת ישראל.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב מלכיה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל אזעקה באזור מלכיה שבקו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
חיל הים השתלט על כלל כלי השיט שיצאו מטורקיה • 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראליים ועושים דרכם לישראל | משרד החוץ: פרובוקציה למען פרובוקציה (צבא וביטחון)אליהו לוי
לאחר החלטת בג"ץ להחזיר את הבדיקה לוועדה • אלמקייס יזומן להעיד ביום חמישי בפני ועדת גרוניס | התפתחות דרמטית בפרשה הסוערת (חוק ומשפט)משה כץ
צבא ארצות הברית השתלט במהלך הלילה על מכלית נפט הקשורה לאיראן באוקיינוס ההודי | על אותה מכלית הוטלו סנקציות אמריקניות בחודש מרץ בשל תפקידה בהובלת נפט איראני | ככל הנראה הועמסו עליה יותר ממיליון חביות נפט גולמי באי ח'ארג שבאיראן (בעולם)יוסי נכטיגל
בני גוטמן, תושב איתמר במעצר בית מנהלי, ביקש לצאת להלוויית שכנו מעוז ישראל רקנטי הי"ד • פיקוד המרכז דחה: 'הגש בקשות ארבעה ימים מראש' | 'איך צפויים לדעת מתי חבר ייפול?' (צבא וביטחון)אליהו לוי
אחרי ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה | גורם ביטחוני אמריקני: "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה" (מדיני)בני סולומון
