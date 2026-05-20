טילים איראניים על פריז וברלין? משמרות המהפכה באיום מחריד

בבלי

עיתון אלאח'באר הלבנוני המזוהה עם חזבאללה פרסם כתבה של עורכו הראשי אבראהים אלאמין, לפיה ישראל נערכת למבצע רחב היקף הכולל: גל חיסולים נגד בכירים צבאיים ואזרחיים המזוהים עם חזבאללה ואיראן, תקיפות פתע נרחבות בדומה לקמפיין האווירי שבוצע בלבנון, פגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן כולל מתקני נפט ותחנות כוח, תקיפות נגד אתרי תעשיות צבאיות ומחסני טילים, ואפשרות למבצע אמריקאי-ישראלי משותף על אדמת איראן כולל פעילות כוחות מיוחדים נגד יעדים הקשורים לתוכנית הגרעין.