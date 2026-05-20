טילים איראניים על פריז וברלין? משמרות המהפכה באיום מחריד

המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס הגיע לנקודת רתיחה, ומדינת ישראל צועדת לבחירות • הצעת החוק של יו"ר הקואליציה אופיר כץ לפיזור הכנסת עברה בתמיכת 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה • כעת תעבור ההצעה לוועדת הכנסת לקביעת מועד לבחירות | בחירות 2026 - התחלנו (פוליטי)דוד קליין
באופן חריג ולמרות השליטה הרפובליקנית בסנאט, הדמוקרטים הצליחו הלילה להעביר חוק נגד המלחמה באיראן | החוק עדיין יצטרך לקבל רוב בבית הנבחרים ולהצליח להתגבר על הווטו של טראמפ (מדיני)ישראל גראדווהל
ח"כ אדלשטיין מצהיר בוועדה כי החוק אינו טוב מתחילתו • זאת לאחר שדווח שהסכים לתמוך בו בעקבות שיחה עם ראש הממשלה | התפנית המפתיעה (פוליטי מדיני)דוד קליין
עיתון אלאח'באר הלבנוני המזוהה עם חזבאללה פרסם כתבה של עורכו הראשי אבראהים אלאמין, לפיה ישראל נערכת למבצע רחב היקף הכולל: גל חיסולים נגד בכירים צבאיים ואזרחיים המזוהים עם חזבאללה ואיראן, תקיפות פתע נרחבות בדומה לקמפיין האווירי שבוצע בלבנון, פגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן כולל מתקני נפט ותחנות כוח, תקיפות נגד אתרי תעשיות צבאיות ומחסני טילים, ואפשרות למבצע אמריקאי-ישראלי משותף על אדמת איראן כולל פעילות כוחות מיוחדים נגד יעדים הקשורים לתוכנית הגרעין.צוות בבלי
נשיא קוריאה הדרומית, לי ג'אי-מיונג, האשים את ישראל ב"חטיפת" אזרח קוריאני שהיה על סיפון המשט לרצועת עזה |הנשיא הדרום-קוריאני לי ג'אי-מיונג טוען כי המעצר במים בינלאומיים נעשה בניגוד לחוק, בעוד בישראל מבהירים כי מדובר בתעלול יחסי ציבור של חמאס (חדשות)ב. ניסני
שתי מכליות נפט סיניות הנושאות נפט גולמי עיראקי הצליחו לעבור את מצרי הורמוז ללא התנגדות אמריקנית או איראנית, כך דווח ב'רויטרס' | ברויטרס ציינו כי ייתכן ומדובר בשלבים ראשוניים של הסכמות בין ארה"ב לאיראן (חדשות)ישראל גראדווהל
כוחות משל"ט ים המלח מאוגדה 96 עצרו במהלך הלילה במרחב נווה זוהר שלושה חשודים. ברכבם אותרו נשק מסוג קלצ'ניקוף וסכין. החשודים ואמצעי הלחימה הועברו לטיפול משטרת ישראל.צוות בבלי
חזבאללה דיווח הלילה על חילופי אש בין פעיליו לכוחות צה"ל במרכז הכפר חדאת'א, הממוקם צפונית לבנת ג'ביל ולדבל במרחק של כ-12 ק"מ מהגבול. זו הפעם הראשונה שהארגון מדווח על פעילות קרקעית ישראלית בכפר זה. הדיווח מעיד על התקדמות כוחות צה"ל מעבר לקו הליטאני במהלך הפסקת האש המוכרזת.צוות בבלי
