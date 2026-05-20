ניצחון לנתניהו בבג"ץ: הטלטלה במוסד ובמשרד המבקר

גבר חרדי כבן 40 נדקר הבוקר ברחוב הארי בבני ברק סמוך לכולל חזון איש • החשוד נמלט מהזירה, המשטרה פתחה בחקירה | הרקע לאירוע הוא נכון לעכשיו - פלילי (חרדים)משה כץ
צה"ל מעדכן כי לאחר התרעה שהופעלה על חשש לאירוע ביטחוני ביישוב נופים שבחטיבת אפרים, ביצעו כוחות הביטחון סריקות במרחב וזיהו אזרח ישראלי תושב היישוב בסמוך לגדר. בחסדי השם אין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
כוח המסתערבים, שהגיע באופן סמוי לבית קפה בעיר קלקיליה בו שהה המבוקש, איתר וזיהה אותו, ובתזמון מדויק פשטו הכוחות על המקום ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)דוד הכהן
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר הצהיר כי עצורי המשט שהגיעו לישראל ישהו זמן רב בבתי הכלא. לדבריו, שהייה ארוכה בכלא הישראלי תסייע בבניית הרתעה מול משתתפי משטים עתידיים, ושחרור מהיר מזמין את המשט הבא.צוות בבלי
השר לביטחון לאומי סייר בנמל אשדוד יחד עם לוחמי הכליאה וצפה מקרוב בתפיסת פעילי המשט שניסו להפר את הסדר. כשהוא מניף את דגל ישראל, הבהיר: "מי שפועל נגד מדינת ישראל – ייתקל ביד ברזל" | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)קובי אטינגר
בליכוד בוחנים אפשרות להעניק שריון ברשימה לכנסת הבאה לארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע באורח אנוש במהלך הלחימה ברצועת עזה | לפי גורמים המעורים בנושא, שפיץ נוטה בשלב זה שלא לקבל את ההצעה | גם מפלגות נוספות פנו אליו בתקופה האחרונה בניסיון לצרפו לשורותיהן (פוליטי)יוני גבאי
גורמים בצה"ל מביעים תסכול עמוק מהיעדר חופש פעולה מלא בלבנון | הצבא מבהיר כי לא ניתן להמשיך במדיניות ההכלה מול חיזבאללה | גורם בצה"ל: "התחושה היא שמבקשים מאיתנו להילחם בידיים קשורות" | בינתיים, הכוחות פועלים כעת לטיהור תשתיות טרור והשמדת מפקדות בשטח (צבא)ב. ניסני
לאחר שאושרה הצעת החוק לפיזור הכנסת והליכה לבחירות מירב בן ארי (יש עתיד) הפתיעה את המליאה כשבירכה "שהחיינו" בשם ומלכות • "עוד רגע הממשלה הזו הולכת לפח הזבל של ההיסטוריה" הכריזה |הברכה בניגוד להלכה (פוליטי)דוד קליין
