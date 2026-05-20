ראש ממשלת איטליה דורשת שחרור מיידי של אזרחיה ממעצר המשט

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הגיבה בחריפות לסרטונים של עצורי המשט: "התמונות של השר הישראלי איתמר בן גביר אינן מתקבלות על הדעת. אין זה מתקבל על הדעת שהמפגינים הללו, בהם אזרחים איטלקים רבים, עוברים יחס הפוגע בכבוד האדם". מלוני הודיעה כי ממשלתה פועלת לשחרור מיידי של האזרחים האיטלקים המעורבים, דורשת התנצלות על היחס למפגינים, ומשרד החוץ האיטלקי יזמן באופן מיידי את השגריר הישראלי לדרוש הבהרות רשמיות.

17:09
ניצול ציני של מתקנים אזרחיים

במרחק מטרים ממסגד: צה"ל חשף אתר לייצור נשק של חיזבאללה במרפאה

כוחות צה"ל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה במבנה ששימש מרפאה • פיצוצי משנה אישרו נוכחות נשק במקום | ארגון הטרור ממשיך לנצל תשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)

ב. ניסני
17:04
שלושה לוחמים נפגעו מרחפן נפץ בדרום לבנון

קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. בנוסף, חייל מילואים נפצע באורח קל באותו אירוע. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

צוות בבלי
17:01
שיתוף פעולה פוליטי

בנט וליברמן: 'נקים ממשלה ציונית' | ולמה הסתיר את הפגישה עם גנץ?

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו קיימו פגישה בכנסת • סיכמו להמשיך בשיח ושיתופי פעולה להחלפת הממשלה | המהלך המשותף (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:56
דיבורים חריגים

טראמפ טוען: "ביבי יעשה מה שאגיד לו"

הנשיא האמריקני בהצהרות חריגות על ראש הממשלה: "אדם טוב מאוד, יעשה מה שנגיד לו" • על איראן: "אתן לה עוד הזדמנות, לא ממהר" • טען שהרצוג מתייחס לנתניהו "לא טוב" | הדברים המלאים (בעולם)

ישראל גרוס
16:50
איום חסר תקדים

"יוקמו מיליציות עצמאיות": ארגון 'אמת ליעקב' מאיים בהקמת משטרה חרדית

מכתב מיצוי הליכים חריף לממשלה: הנחיית המפכ"ל לעיכוב עריקים תיצור ואקום ביטחוני • הארגון: "אזרחים חרדים יחששו לפנות למשטרה" | "אי מתן מענה יוביל להקמת מיליציות פנימיות" (חוק ומשפט)

משה כץ
16:46
שר החוץ הצ'כי: נתמוך בישראל ונמנע סנקציות אירופיות

שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה הצהיר במהלך ביקורו של שר החוץ גדעון סער בפראג, כי צ'כיה תתמוך בישראל ותפעל למנוע סנקציות סחר חדשות של האיחוד האירופי על ישראל. כמו כן, צ'כיה תמנע ניסיונות להשעות את ההסכם בין ישראל לאיחוד האירופי.

צוות בבלי
16:28
ביקורת חריפה

"הפרו את השבת בלי צורך": נציב התלונות מטיח ביקורת בשופטי העליון

השופט קולה קובע: ההחלטה השיפוטית בעתירת ההפגנות ניתנה בשבת ללא דחיפות אמיתית • "היה ניתן למצוא פתרונות דיוניים חלופיים" • ביקורת חריפה על אי-לבישת "הגלימה היהודית" | הדברים המלאים (חוק ומשפט)

משה כץ
16:27
המפלגה המשותפת

בנט חוזר לכנסת אחרי 4 שנים ומכריז: 'נתניהו, שחרר. זה נגמר'

ראש הממשלה לשעבר פתח את ישיבת סיעת 'ביחד' בהתקפה על נתניהו וחוק הגיוס • התעמת עם כתב ערוץ 14: 'ערוץ שפגע בביטחון ישראל' | הציב אולטימטום קשה למפלגות החרדיות (פוליטי מדיני)

דוד קליין
