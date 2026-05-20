טראמפ טוען: "ביבי יעשה מה שאגיד לו"

שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה הצהיר במהלך ביקורו של שר החוץ גדעון סער בפראג, כי צ'כיה תתמוך בישראל ותפעל למנוע סנקציות סחר חדשות של האיחוד האירופי על ישראל. כמו כן, צ'כיה תמנע ניסיונות להשעות את ההסכם בין ישראל לאיחוד האירופי.