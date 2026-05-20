בנט וליברמן: 'נקים ממשלה ציונית' | ולמה הסתיר את הפגישה עם גנץ?

כוחות צה"ל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה במבנה ששימש מרפאה • פיצוצי משנה אישרו נוכחות נשק במקום | ארגון הטרור ממשיך לנצל תשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)ב. ניסני
קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. בנוסף, חייל מילואים נפצע באורח קל באותו אירוע. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
הנשיא האמריקני בהצהרות חריגות על ראש הממשלה: "אדם טוב מאוד, יעשה מה שנגיד לו" • על איראן: "אתן לה עוד הזדמנות, לא ממהר" • טען שהרצוג מתייחס לנתניהו "לא טוב" | הדברים המלאים (בעולם)ישראל גרוס
מכתב מיצוי הליכים חריף לממשלה: הנחיית המפכ"ל לעיכוב עריקים תיצור ואקום ביטחוני • הארגון: "אזרחים חרדים יחששו לפנות למשטרה" | "אי מתן מענה יוביל להקמת מיליציות פנימיות" (חוק ומשפט)משה כץ
שר החוץ הצ'כי פטר מצ'ינקה הצהיר במהלך ביקורו של שר החוץ גדעון סער בפראג, כי צ'כיה תתמוך בישראל ותפעל למנוע סנקציות סחר חדשות של האיחוד האירופי על ישראל. כמו כן, צ'כיה תמנע ניסיונות להשעות את ההסכם בין ישראל לאיחוד האירופי.צוות בבלי
השופט קולה קובע: ההחלטה השיפוטית בעתירת ההפגנות ניתנה בשבת ללא דחיפות אמיתית • "היה ניתן למצוא פתרונות דיוניים חלופיים" • ביקורת חריפה על אי-לבישת "הגלימה היהודית" | הדברים המלאים (חוק ומשפט)משה כץ
ראש הממשלה לשעבר פתח את ישיבת סיעת 'ביחד' בהתקפה על נתניהו וחוק הגיוס • התעמת עם כתב ערוץ 14: 'ערוץ שפגע בביטחון ישראל' | הציב אולטימטום קשה למפלגות החרדיות (פוליטי מדיני)דוד קליין
השר לביטחון לאומי הפך את מתקן הכליאה של שירות בתי הסוהר באשדוד לבמה לקמפיין פוליטי • בתגובה שר החוץ תקף בחריפות וטען כי בן גביר מחריב מאמצים דיפלומטיים אדירים עבור לייקים | מתגברים הקולות לפיטוריו של בן גביר (מדיני)ישראל גרוס
