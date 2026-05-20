דיווח דרמטי: הסכם בין וושינגטון לטהרן עומד להתפרסם בשעות הקרובות

מקורות באל-ערביה: עבודה אינטנסיבית לליטושים אחרונים של הסכם היסטורי • מפקד הצבא הפקיסטני צפוי לבקר באיראן ולהכריז על הנוסח הסופי | פרטים מלאים על המשא ומתן (בעולם)

19:28
המצלמות עקבו

תיעודים מתוך עזה נחשפים: מה חמאס נתן לילדים האלה להחזיק ביד?

תיעודים שחושף דובר צה"ל בערבית מציג כיצד ארגוני הטרור, ובראשם חמאס, משתמשים בילדים פלסטינים ככלים וכדרועים אנושיים למטרות טרור. בסרטונים נראים ילדים קטנים כשהם משמשים בלדרים להעברת אמצעי לחימה ומקבלים כלי נשק מידי מחבלים בתוך מתחם בית ספר | צפו (ביטחון)

ב. ניסני
18:42
כיכר השבת

נתניהו הרים בחיוך את הפאלפון מאפודת הלוחם: "הלו, מדבר חייל" | צפו

ראש הממשלה נתניהו במפגש עם לוחמים בגבול המזרחי: ״אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל. התרשמתי מהכלים ומהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם!״ | במהלך הביקור נפגש עם לוחמים, וגם הרים טלפון של אחד מהם בחיוך: "רוצה להודות על מה שאתם עושים" (בארץ)

יאיר טוקר
18:40
אצבע מאשימה

הח"כית על החשוד ברצח בבני ברק: "מי רואה אותו בימים של השיגעון?"

חברת הכנסת מיכל וולדיגר מפנה אצבע מאשימה לעבר משרדי הממשלה ורשויות הרווחה לאחר רצח האברך בבני ברק | "האם הדוקר קיבל מעטפת ראויה? מי רואה אותו בימים של השיגעון?" | הביקורת מציפה מחדש את הוויכוח על הטיפול במשברים נפשיים (חרדים)

18:19
תלונה בגין הסתה

השרה מאי גולן הגישה תלונה במשטרה נגד בן כספית: 'מזלה שהיא לא כלב'

השרה מאי גולן הגישה תלונה במשטרה נגד העיתונאי בן כספית • הרקע: כספית כתב ברשת 'מזלה של מאי גולן שהיא לא כלב, כי אז היינו חייבים להרדים אותה' | התלונה הוגשה בגין הסתה (חוק ומשפט)

משה כץ
18:05
מינוי בכיר

שר הביטחון ממנה את עו"ד יוראי מצלאוי לראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את עו"ד מצלאוי לתפקיד ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור • מצלאוי הוביל מהלכים אסטרטגיים במלחמה הכלכלית בטרור והכלכלה הפלסטינית | המינוי כפוף לאישור הממשלה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:57
משרד הבריאות הלבנוני: למעלה מ-3,000 הרוגים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 3,073 בני אדם נהרגו ו-9,362 נפצעו בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי. ביממה האחרונה נהרגו 31 לבנונים.

צוות בבלי
17:09
ניצול ציני של מתקנים אזרחיים

במרחק מטרים ממסגד: צה"ל חשף אתר לייצור נשק של חיזבאללה במרפאה

כוחות צה"ל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה במבנה ששימש מרפאה • פיצוצי משנה אישרו נוכחות נשק במקום | ארגון הטרור ממשיך לנצל תשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)

ב. ניסני
17:04
שלושה לוחמים נפגעו מרחפן נפץ בדרום לבנון

קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. בנוסף, חייל מילואים נפצע באורח קל באותו אירוע. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

צוות בבלי
