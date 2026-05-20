תיעודים מתוך עזה נחשפים: מה חמאס נתן לילדים האלה להחזיק ביד?

ראש הממשלה נתניהו במפגש עם לוחמים בגבול המזרחי: ״אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל. התרשמתי מהכלים ומהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם!״ | במהלך הביקור נפגש עם לוחמים, וגם הרים טלפון של אחד מהם בחיוך: "רוצה להודות על מה שאתם עושים" (בארץ)יאיר טוקר
חברת הכנסת מיכל וולדיגר מפנה אצבע מאשימה לעבר משרדי הממשלה ורשויות הרווחה לאחר רצח האברך בבני ברק | "האם הדוקר קיבל מעטפת ראויה? מי רואה אותו בימים של השיגעון?" | הביקורת מציפה מחדש את הוויכוח על הטיפול במשברים נפשיים (חרדים)בבלי
השרה מאי גולן הגישה תלונה במשטרה נגד העיתונאי בן כספית • הרקע: כספית כתב ברשת 'מזלה של מאי גולן שהיא לא כלב, כי אז היינו חייבים להרדים אותה' | התלונה הוגשה בגין הסתה (חוק ומשפט)משה כץ
שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את עו"ד מצלאוי לתפקיד ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור • מצלאוי הוביל מהלכים אסטרטגיים במלחמה הכלכלית בטרור והכלכלה הפלסטינית | המינוי כפוף לאישור הממשלה (צבא וביטחון)אליהו לוי
משרד הבריאות הלבנוני דיווח כי 3,073 בני אדם נהרגו ו-9,362 נפצעו בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי. ביממה האחרונה נהרגו 31 לבנונים.צוות בבלי
מקורות באל-ערביה: עבודה אינטנסיבית לליטושים אחרונים של הסכם היסטורי • מפקד הצבא הפקיסטני צפוי לבקר באיראן ולהכריז על הנוסח הסופי | פרטים מלאים על המשא ומתן (בעולם)אליהו לוי
כוחות צה"ל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה במבנה ששימש מרפאה • פיצוצי משנה אישרו נוכחות נשק במקום | ארגון הטרור ממשיך לנצל תשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)ב. ניסני
קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. בנוסף, חייל מילואים נפצע באורח קל באותו אירוע. הפצועים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
