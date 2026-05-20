מנהיג הפלג היה באמריקה תחת מעטה סודיות "מחשש לניסיונות שיבוש" | מעייריב

חזבאללה דיווח על חילופי אש בין פעיליו לכוחות קרקעיים של צה"ל במרכז הכפר חדאת'א, הנמצא במרחק 12 ק"מ מהגבול עם ישראל. זו עדות ראשונה מטעם חזבאללה לפעילות קרקעית ישראלית באזור זה. 10 מתוך 19 הדיווחים של חזבאללה על פעולות התקפיות שביצע היום כנגד צה"ל עסקו בכפר חדאת'א, שהפך למוקד העימותים המשמעותי ביותר ביממה האחרונה בדרום לבנון.צוות בבלי
גפני תקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה על עיכוב אישור עמותות בוועדת הכספים | הוא קרא לרשות המיסים להתעלם מדעתה ולהביא לאישור (בארץ)משה בשן
הסערה המדינית לא פוסקת: לאחר ששורת מדינות הגיבו בחריפות לביקור השר בן גביר אצל אנשי המשט והזלזול בהם, גם ידיד ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל מצטרף לביקורת | לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים" (מדיני)דניאל הרץ
לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילות מסוערות שני מבוקשים בקבאטיה ובשכם. במסגרת הפעילות נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בקבאטיה שבחטיבת מנשה. בפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. שתי הפעילויות בוצעו בתוך פחות מ-12 שעות.צוות בבלי
ראש הישיבה הליטאית חיזק את הישיבה הספרדית | חבר המועצת הספרדית נועד עם בן האדמו"ר | 650 סיומי מסכתות בערב אחד | מה חיפש יועץ התקשורת על העץ? | מי ניחם את יו"ר ש"ס לשעבר? | איציק וינגרטן מתפלל | מה חיפש בבצ'יק בחדר של ש"ס? • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ה
כוחות חיל הים האמריקאי עלו היום על סיפון מיכלית נפט איראנית שניסתה לשבור את המצור האמריקאי במצר הורמוז, והנחו אותה לשנות את מסלולה.צוות בבלי
כוחות צה"ל הגיעו לעופרה שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על דריסת אזרחים. מהחקירה הראשונית עולה כי התפתח חיכוך בין אזרחים ישראלים לפלסטינים, במהלכו רוסס אחד הפלסטינים בספריי פלפל. לאחר מכן, הפלסטיני נמלט מהמקום ופגע ברכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל. החשוד הסגיר את עצמו לכוחות הביטחון ויועבר להמשך חקירה.צוות בבלי
המשטרה עצרה באזור העיר בית שמש דר רחוב בן 52, החשוד ברצח המזעזע בבני ברקדניאל הרץ
