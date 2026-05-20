חזבאללה מדווח: כוחות צה"ל פועלים בכפר חדאת'א במרחק 12 ק"מ מהגבול

לוחמת צה"ל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | כולם פונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו (בארץ)משה בשן
טראמפ הצהיר שימתין מספר ימים לתשובה מאיראן על הצעת הפסקת אש | איראן דחתה בלעג את האולטימטום האמריקני, והיא ממשיכה להתעקש על ריבונות במצר הורמוז (בעולם)אריה רוזן
גפני תקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה על עיכוב אישור עמותות בוועדת הכספים | הוא קרא לרשות המיסים להתעלם מדעתה ולהביא לאישור (בארץ)משה בשן
הסערה המדינית לא פוסקת: לאחר ששורת מדינות הגיבו בחריפות לביקור השר בן גביר אצל אנשי המשט והזלזול בהם, גם ידיד ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל מצטרף לביקורת | לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים" (מדיני)דניאל הרץ
לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילות מסוערות שני מבוקשים בקבאטיה ובשכם. במסגרת הפעילות נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בקבאטיה שבחטיבת מנשה. בפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. שתי הפעילויות בוצעו בתוך פחות מ-12 שעות.צוות בבלי
ראש הישיבה הליטאית חיזק את הישיבה הספרדית | חבר המועצת הספרדית נועד עם בן האדמו"ר | 650 סיומי מסכתות בערב אחד | מה חיפש יועץ התקשורת על העץ? | מי ניחם את יו"ר ש"ס לשעבר? | איציק וינגרטן מתפלל | מה חיפש בבצ'יק בחדר של ש"ס? • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבועזיידל'ה
110 תומכים מול 0 מתנגדים: מליאת הכנסת החלה לפזר את עצמה | שי טייב מצטרף למסע ההפחדה: מאיים בקריסת צה"ל אל תוך עצמו | מחשש לניסיונות שיבוש: מסע מנהיג הפלג לאמריקה נשמר בסודמה לומד הגר"ש אלתר מרבי הקומות בבירה? | למד חברותא עם בנו היחיד ונרצח בידי תמהוני: הרב ישי פור זצ"ל | תיעוד מרגש: גדולי ישראל מבקשים ברכות דווקא מהילדים (מעייריב)איצלה כץ
כוחות חיל הים האמריקאי עלו היום על סיפון מיכלית נפט איראנית שניסתה לשבור את המצור האמריקאי במצר הורמוז, והנחו אותה לשנות את מסלולה.צוות בבלי
