צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת 26 אקדחים בגבול המזרחי

כוחות צה"ל ומג"ב סיכלו הלילה ניסיון הברחת נשק בגבול המזרחי. לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, יחידת מתיל"ן של מג"ב איו"ש ויחידת גבול ירדן סרקו בסמוך לגדר הגבול בהכוונת תצפיתניות, ואיתרו שק שהכיל 26 אקדחים ומחסניות תחמושת. הנשק הועבר לטיפול משטרת ישראל במחוז ש"י. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב הגבול המזרחי לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

09:35
פקיסטן מתווכת בין איראן לארה"ב — העמדות האמריקאיות הועברו לטהרן

שר הפנים הפקיסטני נפגש בטהרן עם אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה האיראנים ואחת הדמויות המרכזיות במעגל מקבלי ההחלטות. לפי העיתון "נור ניוז" המזוהה עם החוג השמרני באיראן, העמדות האמריקאיות בנוגע להסכם הועברו לידי איראן והיא בוחנת אותן כעת. גם הרמטכ"ל הפקיסטני צפוי להגיע היום לטהרן במסגרת מאמצי התיווך.

צוות בבלי
01:18
התפללו לרפואתם

תאונה קטלנית בכביש 7: שני הרוגים ושבעה פצועים בהתנגשות קשה

משאית התנגשה במיניבוס נוסעים בשעות הלילה • נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו במקום • שלושה פצועים קשה פונו לבתי החולים | הפרטים המלאים (בארץ)

משה כץ
22:46
אירוע רב נפגעים

טרור הרחפנים המתאבדים בלבנון: לוחמת נפצעה באורח קשה 

לוחמת צה"ל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | כולם פונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו (בארץ)

משה בשן
22:12
מו"מ בהמתנה

"אנשים הגיוניים": טראמפ מגיב אחרי דיווח על הצעה חדשה לאיראן 

טראמפ הצהיר שימתין מספר ימים לתשובה מאיראן על הצעת הפסקת אש | איראן דחתה בלעג את האולטימטום האמריקני, והיא ממשיכה להתעקש על ריבונות במצר הורמוז (בעולם)

אריה רוזן
21:35
חזבאללה מדווח: כוחות צה"ל פועלים בכפר חדאת'א במרחק 12 ק"מ מהגבול

חזבאללה דיווח על חילופי אש בין פעיליו לכוחות קרקעיים של צה"ל במרכז הכפר חדאת'א, הנמצא במרחק 12 ק"מ מהגבול עם ישראל. זו עדות ראשונה מטעם חזבאללה לפעילות קרקעית ישראלית באזור זה. 10 מתוך 19 הדיווחים של חזבאללה על פעולות התקפיות שביצע היום כנגד צה"ל עסקו בכפר חדאת'א, שהפך למוקד העימותים המשמעותי ביותר ביממה האחרונה בדרום לבנון.

צוות בבלי
21:30
מלחמה ביועמ"שית

גפני יצא מהכלים: "האישה הזאת עושה ככל שעולה על רוחה"

גפני תקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה על עיכוב אישור עמותות בוועדת הכספים | הוא קרא לרשות המיסים להתעלם מדעתה ולהביא לאישור (בארץ)

משה בשן
21:29
סערה פוליטית ומדינית

סערת בן גביר ופעילי המשט: שגריר ארה"ב בישראל האקבי מצטרף לביקורת העולמית

הסערה המדינית לא פוסקת: לאחר ששורת מדינות הגיבו בחריפות לביקור השר בן גביר אצל אנשי המשט והזלזול בהם, גם ידיד ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל מצטרף לביקורת | לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים" (מדיני)

דניאל הרץ
21:29
לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים שתכננו פיגועים בשומרון

לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילות מסוערות שני מבוקשים בקבאטיה ובשכם. במסגרת הפעילות נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בקבאטיה שבחטיבת מנשה. בפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. שתי הפעילויות בוצעו בתוך פחות מ-12 שעות.

צוות בבלי
