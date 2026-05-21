צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת 26 אקדחים בגבול המזרחי

שר הפנים הפקיסטני נפגש בטהרן עם אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה האיראנים ואחת הדמויות המרכזיות במעגל מקבלי ההחלטות. לפי העיתון "נור ניוז" המזוהה עם החוג השמרני באיראן, העמדות האמריקאיות בנוגע להסכם הועברו לידי איראן והיא בוחנת אותן כעת. גם הרמטכ"ל הפקיסטני צפוי להגיע היום לטהרן במסגרת מאמצי התיווך.צוות בבלי
משאית התנגשה במיניבוס נוסעים בשעות הלילה • נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו במקום • שלושה פצועים קשה פונו לבתי החולים | הפרטים המלאים (בארץ)משה כץ
לוחמת צה"ל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | כולם פונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו (בארץ)משה בשן
טראמפ הצהיר שימתין מספר ימים לתשובה מאיראן על הצעת הפסקת אש | איראן דחתה בלעג את האולטימטום האמריקני, והיא ממשיכה להתעקש על ריבונות במצר הורמוז (בעולם)אריה רוזן
חזבאללה דיווח על חילופי אש בין פעיליו לכוחות קרקעיים של צה"ל במרכז הכפר חדאת'א, הנמצא במרחק 12 ק"מ מהגבול עם ישראל. זו עדות ראשונה מטעם חזבאללה לפעילות קרקעית ישראלית באזור זה. 10 מתוך 19 הדיווחים של חזבאללה על פעולות התקפיות שביצע היום כנגד צה"ל עסקו בכפר חדאת'א, שהפך למוקד העימותים המשמעותי ביותר ביממה האחרונה בדרום לבנון.צוות בבלי
גפני תקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה על עיכוב אישור עמותות בוועדת הכספים | הוא קרא לרשות המיסים להתעלם מדעתה ולהביא לאישור (בארץ)משה בשן
הסערה המדינית לא פוסקת: לאחר ששורת מדינות הגיבו בחריפות לביקור השר בן גביר אצל אנשי המשט והזלזול בהם, גם ידיד ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל מצטרף לביקורת | לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים" (מדיני)דניאל הרץ
לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילות מסוערות שני מבוקשים בקבאטיה ובשכם. במסגרת הפעילות נעצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בקבאטיה שבחטיבת מנשה. בפעילות נוספת בשעות הבוקר נעצר מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור בשכם שבחטיבת שומרון. שתי הפעילויות בוצעו בתוך פחות מ-12 שעות.צוות בבלי
