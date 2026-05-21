צה"ל תוקף בארטילריה כפר בדרום לבנון — 20 ק"מ מהגבול

פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במשגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הקים יחידה טכנולוגית חדשה בשם "אלומות" - מוקד מבצעי לפיתוח פלטפורמות עיבוד מידע ובינה מלאכותית. ראש אגף התקשוב והסייבר, אלוף אביעד דגן: "היחידה תפעל כדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה".צוות בבלי
כוחות צה"ל ומג"ב סיכלו הלילה ניסיון הברחת נשק בגבול המזרחי. לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, יחידת מתיל"ן של מג"ב איו"ש ויחידת גבול ירדן סרקו בסמוך לגדר הגבול בהכוונת תצפיתניות, ואיתרו שק שהכיל 26 אקדחים ומחסניות תחמושת. הנשק הועבר לטיפול משטרת ישראל במחוז ש"י. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב הגבול המזרחי לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.צוות בבלי
שר הפנים הפקיסטני נפגש בטהרן עם אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה האיראנים ואחת הדמויות המרכזיות במעגל מקבלי ההחלטות. לפי העיתון "נור ניוז" המזוהה עם החוג השמרני באיראן, העמדות האמריקאיות בנוגע להסכם הועברו לידי איראן והיא בוחנת אותן כעת. גם הרמטכ"ל הפקיסטני צפוי להגיע היום לטהרן במסגרת מאמצי התיווך.צוות בבלי
משאית התנגשה במיניבוס נוסעים בשעות הלילה • נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו במקום • שלושה פצועים קשה פונו לבתי החולים | הפרטים המלאים (בארץ)משה כץ
לוחמת צה"ל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון | כולם פונו לבית החולים, משפחותיהם עודכנו (בארץ)משה בשן
טראמפ הצהיר שימתין מספר ימים לתשובה מאיראן על הצעת הפסקת אש | איראן דחתה בלעג את האולטימטום האמריקני, והיא ממשיכה להתעקש על ריבונות במצר הורמוז (בעולם)אריה רוזן
חזבאללה דיווח על חילופי אש בין פעיליו לכוחות קרקעיים של צה"ל במרכז הכפר חדאת'א, הנמצא במרחק 12 ק"מ מהגבול עם ישראל. זו עדות ראשונה מטעם חזבאללה לפעילות קרקעית ישראלית באזור זה. 10 מתוך 19 הדיווחים של חזבאללה על פעולות התקפיות שביצע היום כנגד צה"ל עסקו בכפר חדאת'א, שהפך למוקד העימותים המשמעותי ביותר ביממה האחרונה בדרום לבנון.צוות בבלי
