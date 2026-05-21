צה"ל סיכל ניסיון דריסה בצומת תפוח ועצר חשוד

צה"ל דיווח על חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח במרחב חטיבת שומרון. בחסדי השם אין נפגעים. כוחות צה"ל ביצעו נוהל מעצר חשוד ותפסו את נהג הרכב בכפר חווארה. החשוד יועבר לחקירת כוחות הביטחון.

16:10
משרד החוץ: כל פעילי המשט הזרים גורשו מישראל

משרד החוץ הישראלי הודיע כי כל פעילי המשט הזרים גורשו מישראל. לפי ההודעה, ישראל לא תאפשר את הפרת המצור הימי החוקי על עזה.

14:26
תושבי מרכז עזה מתפנים בעקבות תנועת כוחות צה"ל באזור

מקורות פלסטיניים מדווחים על תנועת מפונים גדולה מאזור ואדי סלקא ומזרח דיר אלבלח במרכז רצועת עזה לכיוון מערב. התושבים מתפנים בעקבות תנועת טנקים של צה"ל באזור, לאחר שהצבא הפיץ הנחיות פינוי באמצעות רמקולים.

13:23
התרעה: חדירת כלי טיס עוין לאזור משגב עם

פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במשגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

13:18
צה"ל מקים יחידה טכנולוגית חדשה לבינה מלאכותית

צה"ל הקים יחידה טכנולוגית חדשה בשם "אלומות" - מוקד מבצעי לפיתוח פלטפורמות עיבוד מידע ובינה מלאכותית. ראש אגף התקשוב והסייבר, אלוף אביעד דגן: "היחידה תפעל כדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה".

12:45
צה"ל תוקף בארטילריה כפר בדרום לבנון — 20 ק"מ מהגבול

צה"ל ירה ארטילריה לעבר כפר דונין בדרום לבנון, כ-20 ק"מ צפונית לגבול עם ישראל. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. בימים האחרונים נרשמת ירידה בהיקף התקיפות האוויריות הישראליות באזור.

10:30
צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת 26 אקדחים בגבול המזרחי

כוחות צה"ל ומג"ב סיכלו הלילה ניסיון הברחת נשק בגבול המזרחי. לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, יחידת מתיל"ן של מג"ב איו"ש ויחידת גבול ירדן סרקו בסמוך לגדר הגבול בהכוונת תצפיתניות, ואיתרו שק שהכיל 26 אקדחים ומחסניות תחמושת. הנשק הועבר לטיפול משטרת ישראל במחוז ש"י. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב הגבול המזרחי לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

09:35
פקיסטן מתווכת בין איראן לארה"ב — העמדות האמריקאיות הועברו לטהרן

שר הפנים הפקיסטני נפגש בטהרן עם אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה האיראנים ואחת הדמויות המרכזיות במעגל מקבלי ההחלטות. לפי העיתון "נור ניוז" המזוהה עם החוג השמרני באיראן, העמדות האמריקאיות בנוגע להסכם הועברו לידי איראן והיא בוחנת אותן כעת. גם הרמטכ"ל הפקיסטני צפוי להגיע היום לטהרן במסגרת מאמצי התיווך.

01:18
תאונה קטלנית בכביש 7: שני הרוגים ושבעה פצועים בהתנגשות קשה

משאית התנגשה במיניבוס נוסעים בשעות הלילה • נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו במקום • שלושה פצועים קשה פונו לבתי החולים | הפרטים המלאים (בארץ)

