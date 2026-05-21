המנהיג העליון של איראן דוחה את דרישת טראמפ להוציא אורניום מועשר

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.צוות בבלי
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וקריית שמונה. השוהים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
כוחות חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי בצפון רצועת עזה. בנוסף, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה מחמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
משרד החוץ הישראלי הודיע כי כל פעילי המשט הזרים גורשו מישראל. לפי ההודעה, ישראל לא תאפשר את הפרת המצור הימי החוקי על עזה.צוות בבלי
צה"ל דיווח על חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח במרחב חטיבת שומרון. בחסדי השם אין נפגעים. כוחות צה"ל ביצעו נוהל מעצר חשוד ותפסו את נהג הרכב בכפר חווארה. החשוד יועבר לחקירת כוחות הביטחון.צוות בבלי
מקורות פלסטיניים מדווחים על תנועת מפונים גדולה מאזור ואדי סלקא ומזרח דיר אלבלח במרכז רצועת עזה לכיוון מערב. התושבים מתפנים בעקבות תנועת טנקים של צה"ל באזור, לאחר שהצבא הפיץ הנחיות פינוי באמצעות רמקולים.צוות בבלי
פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במשגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הקים יחידה טכנולוגית חדשה בשם "אלומות" - מוקד מבצעי לפיתוח פלטפורמות עיבוד מידע ובינה מלאכותית. ראש אגף התקשוב והסייבר, אלוף אביעד דגן: "היחידה תפעל כדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה".צוות בבלי
