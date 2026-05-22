צה"ל חיסל שני חמושים שזוהו בדרום לבנון

רויטרס מדווחת מפי מקורות איראניים כי המנהיג העליון של איראן החליט שהאורניום המועשר חייב להישאר בתוך איראן. זאת בניגוד לדרישת הנשיא טראמפ להוציא 400 ק"ג אורניום מועשר מאיראן לידי ארה"ב. טראמפ הבהיר לאחרונה כי איראן לא יכולה להחזיק באורניום המועשר שיש לה כעת.