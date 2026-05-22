צה"ל חיסל שני חמושים שזוהו בדרום לבנון

תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול עם ישראל בדרום לבנון. החמושים חוסלו בתקיפה אווירית לאחר מעקב רציף של הכוחות. כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחב ולא אותרו ממצאים נוספים. האירוע הסתיים.

19:51
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.

19:50
חדירת כלי טיס עוין לאזור קריית שמונה - הנחיה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וקריית שמונה. השוהים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

19:20
המנהיג העליון של איראן דוחה את דרישת טראמפ להוציא אורניום מועשר

רויטרס מדווחת מפי מקורות איראניים כי המנהיג העליון של איראן החליט שהאורניום המועשר חייב להישאר בתוך איראן. זאת בניגוד לדרישת הנשיא טראמפ להוציא 400 ק"ג אורניום מועשר מאיראן לידי ארה"ב. טראמפ הבהיר לאחרונה כי איראן לא יכולה להחזיק באורניום המועשר שיש לה כעת.

17:23
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון עזה

כוחות חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי בצפון רצועת עזה. בנוסף, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה מחמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.

16:10
משרד החוץ: כל פעילי המשט הזרים גורשו מישראל

משרד החוץ הישראלי הודיע כי כל פעילי המשט הזרים גורשו מישראל. לפי ההודעה, ישראל לא תאפשר את הפרת המצור הימי החוקי על עזה.

16:05
צה"ל סיכל ניסיון דריסה בצומת תפוח ועצר חשוד

צה"ל דיווח על חשד לניסיון דריסה סמוך לצומת תפוח במרחב חטיבת שומרון. בחסדי השם אין נפגעים. כוחות צה"ל ביצעו נוהל מעצר חשוד ותפסו את נהג הרכב בכפר חווארה. החשוד יועבר לחקירת כוחות הביטחון.

14:26
תושבי מרכז עזה מתפנים בעקבות תנועת כוחות צה"ל באזור

מקורות פלסטיניים מדווחים על תנועת מפונים גדולה מאזור ואדי סלקא ומזרח דיר אלבלח במרכז רצועת עזה לכיוון מערב. התושבים מתפנים בעקבות תנועת טנקים של צה"ל באזור, לאחר שהצבא הפיץ הנחיות פינוי באמצעות רמקולים.

13:23
התרעה: חדירת כלי טיס עוין לאזור משגב עם

פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות במשגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

