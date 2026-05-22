בבלי
מבזקבבלי

איראן מאיימת: במקום דיפלומטים נשלח טילים לארה"ב

דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן" אמר. משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 9 אנשים בלבנון, בהם שגריר, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון, בשל קשריהם לחזבאללה.

מבזקים נוספים

10:27
בבלי

צה"ל חיסל שני מחבלים סמוך לגבול לבנון

דובר צה"ל דיווח כי לפנות בוקר זיהו תצפיות צה"ל תנועה חשודה של שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול בדרום לבנון. בעקבות מעקב רציף, החמושים הותקפו וחוסלו בתקיפה אווירית. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים. צה"ל מחזיק ב"קו הנ"ט" - שטח המגיע ל-8-10 ק"מ מהגבול.

צוות בבלי
08:03
בבלי

פיקוד העורף: האירוע בראש הנקרה הסתיים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור ראש הנקרה הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

צוות בבלי
07:58
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
05:17
בבלי

צה"ל חיסל שני חמושים שזוהו בדרום לבנון

תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול עם ישראל בדרום לבנון. החמושים חוסלו בתקיפה אווירית לאחר מעקב רציף של הכוחות. כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחב ולא אותרו ממצאים נוספים. האירוע הסתיים.

צוות בבלי
19:51
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה. הפרטים נבדקים על ידי כוחות הביטחון.

צוות בבלי
19:50
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קריית שמונה - הנחיה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וקריית שמונה. השוהים באזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

צוות בבלי
19:20
בבלי

המנהיג העליון של איראן דוחה את דרישת טראמפ להוציא אורניום מועשר

רויטרס מדווחת מפי מקורות איראניים כי המנהיג העליון של איראן החליט שהאורניום המועשר חייב להישאר בתוך איראן. זאת בניגוד לדרישת הנשיא טראמפ להוציא 400 ק"ג אורניום מועשר מאיראן לידי ארה"ב. טראמפ הבהיר לאחרונה כי איראן לא יכולה להחזיק באורניום המועשר שיש לה כעת.

צוות בבלי
17:23
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון עזה

כוחות חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל שביצע פעולות חשודות בקרקע, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי בצפון רצועת עזה. בנוסף, צה"ל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוח'בה מחמאס במרכז הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
איראן מאיימת: במקום דיפלומטים נשלח טילים לארה"ב | בבלי