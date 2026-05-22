צה"ל חיסל 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה

כוחות צה"ל חיסלו אתמול ובלילה 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. שני מחבלים חוסלו בצפון ובדרום הרצועה על ידי כוחות קרקעיים, ומחבל נוסף חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה. צה"ל מדגיש כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

מבזקים נוספים

15:31
צה"ל: זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בגבול לבנון

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים נבדקים.

14:52
פיקוד העורף: האירוע בנטועה הסתיים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור נטועה שבקו העימות הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

14:13
צה"ל חיסל 5 מחבלי חזבאללה שנכנסו למבנה בדרום לבנון

דובר צה"ל דיווח על חיסול חמישה מחבלי חזבאללה בתקיפת מבנה בדרום לבנון. המחבלים זוהו אתמול כשהם נכנסים למבנה צפונית לקו ההגנה הקדמי, כשהם נושאים תרמילים עמוסים. בעקבות זיהוי, בוצעה תקיפה שבה חוסלו כולם. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.

11:45
איראן מאיימת: במקום דיפלומטים נשלח טילים לארה"ב

דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן" אמר. משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 9 אנשים בלבנון, בהם שגריר, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון, בשל קשריהם לחזבאללה.

10:27
צה"ל חיסל שני מחבלים סמוך לגבול לבנון

דובר צה"ל דיווח כי לפנות בוקר זיהו תצפיות צה"ל תנועה חשודה של שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול בדרום לבנון. בעקבות מעקב רציף, החמושים הותקפו וחוסלו בתקיפה אווירית. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים. צה"ל מחזיק ב"קו הנ"ט" - שטח המגיע ל-8-10 ק"מ מהגבול.

08:03
פיקוד העורף: האירוע בראש הנקרה הסתיים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור ראש הנקרה הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

07:58
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ראש הנקרה. הפרטים נבדקים.

05:17
צה"ל חיסל שני חמושים שזוהו בדרום לבנון

תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול עם ישראל בדרום לבנון. החמושים חוסלו בתקיפה אווירית לאחר מעקב רציף של הכוחות. כוחות צה"ל ביצעו סריקות במרחב ולא אותרו ממצאים נוספים. האירוע הסתיים.

