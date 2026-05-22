צה"ל: זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בגבול לבנון

בבלי

דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן" אמר. משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 9 אנשים בלבנון, בהם שגריר, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון, בשל קשריהם לחזבאללה.