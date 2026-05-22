צה"ל: זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות בגבול לבנון

צה"ל מסר כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם שבקו העימות. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי ההנחיות.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור נטועה שבקו העימות הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
דובר צה"ל דיווח על חיסול חמישה מחבלי חזבאללה בתקיפת מבנה בדרום לבנון. המחבלים זוהו אתמול כשהם נכנסים למבנה צפונית לקו ההגנה הקדמי, כשהם נושאים תרמילים עמוסים. בעקבות זיהוי, בוצעה תקיפה שבה חוסלו כולם. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.צוות בבלי
כוחות צה"ל חיסלו אתמול ובלילה 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. שני מחבלים חוסלו בצפון ובדרום הרצועה על ידי כוחות קרקעיים, ומחבל נוסף חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה. צה"ל מדגיש כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
דובר ועדת הביטחון והחוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב לסנקציות שהטילה ארה"ב על שגריר איראן בלבנון. "הטלת סנקציות על דיפלומט משמעותה הטלת סנקציות על הדיפלומטיה עצמה. כעת, במקום דיפלומטים, יש לשלוח טילים כדי לנהל משא ומתן עם השטן" אמר. משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 9 אנשים בלבנון, בהם שגריר, חברי פרלמנט ואנשי ביטחון, בשל קשריהם לחזבאללה.צוות בבלי
דובר צה"ל דיווח כי לפנות בוקר זיהו תצפיות צה"ל תנועה חשודה של שני חמושים במרחק מאות מטרים מהגבול בדרום לבנון. בעקבות מעקב רציף, החמושים הותקפו וחוסלו בתקיפה אווירית. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים. צה"ל מחזיק ב"קו הנ"ט" - שטח המגיע ל-8-10 ק"מ מהגבול.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור ראש הנקרה הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
