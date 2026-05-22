איראן הכריזה על איסור טיסה במערב המדינה עד יום שני

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים", אמר. בקאא'י הוסיף כי "אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לשלב בו הסכם נמצא בהישג יד".צוות בבלי
סוכנות הידיעות האיראנית ISNA דיווחה כי עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, נחת בטהרן במסגרת מאמצי תיווך בין איראן לארה"ב. הסוכנות הוסיפה מפי מקורותיה כי נוכחותו של מפקד הצבא הפקיסטני בבירת איראן אינה אומרת בהכרח שתושג הבנה לגבי מסגרת הסכם ראשונית.צוות בבלי
חזבאללה קיבל אחריות על 5 מתקפות על ישראל, כאשר 3 מהן בוצעו באמצעות רחפני נפץ חדשים מסוג אבאביל. דובר צה"ל דיווח במהלך היום על מספר נפילות כתוצאה משיגורי הארגון.צוות בבלי
צה"ל מסר כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב משגב עם. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם שבקו העימות. תושבי האזור מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן ולפעול לפי ההנחיות.צוות בבלי
דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול עם לבנון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע באזור נטועה שבקו העימות הסתיים. בחסדי השם לא היו נפגעים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
דובר צה"ל דיווח על חיסול חמישה מחבלי חזבאללה בתקיפת מבנה בדרום לבנון. המחבלים זוהו אתמול כשהם נכנסים למבנה צפונית לקו ההגנה הקדמי, כשהם נושאים תרמילים עמוסים. בעקבות זיהוי, בוצעה תקיפה שבה חוסלו כולם. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.צוות בבלי
