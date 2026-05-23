צה"ל תקף אתר תת-קרקעי לייצור נשק בבקעא ותשתיות טרור בצור

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים", אמר. בקאא'י הוסיף כי "אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לשלב בו הסכם נמצא בהישג יד".