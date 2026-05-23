בבלי
מבזקבבלי

התרעות בכפר גלעדי על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב כפר גלעדי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

מבזקים נוספים

13:11
בבלי

מחבל עיראקי בכיר שתכנן פיגועים נגד יהודים הוסגר לארה"ב

מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת קונקשן לרוסיה והוסגר לארה"ב. לפי הניו יורק פוסט, א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק, וכן תכנן להתנקש באיוואנקה טראמפ כנקמה על חיסול קאסם סולימאני.

צוות בבלי
12:11
בבלי

פיקוד העורף: האירוע בכפר גלעדי הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע בכפר גלעדי באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

צוות בבלי
10:19
בבלי

משלחות קטאר ופקיסטן עוזבות את איראן; מו"מ עם ארה"ב ללא פריצת דרך

המשלחת הקטרית שניסתה לסייע בהגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן עזבה הלילה את טהרן. גם שר הפנים הפקיסטני שהה כמה ימים באיראן עזב. כעת נשאר בטהרן רק עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, שנפגש הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י בניסיון לקדם הסכם. עד כה לא דווח על פריצת דרך במו"מ.

צוות בבלי
10:19
בבלי

צה"ל תקף אתר תת-קרקעי לייצור נשק בבקעא ותשתיות טרור בצור

צה"ל תקף במהלך הלילה אתר תת-קרקעי של חיזבאללה בבקעא ששימש לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף הותקפו תשתיות של חיזבאללה בעיר צור, מהן פעלו מחבלי הארגון לתכנן ולבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.

צוות בבלי
08:39
בבלי

התרעות בקריית שמונה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב קריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
08:36
בבלי

פיקוד העורף: חדירת כלי טיס עוין לאזור קריית שמונה

פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וקריית שמונה. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן. ההתראה פורסמה בשעה 8:34.

צוות בבלי
00:54
בבלי

איראן הכריזה על איסור טיסה במערב המדינה עד יום שני

טהרן הכריזה על איסור טיסה (NOTAM) במרחב האווירי של מערב איראן, שיישאר בתוקף עד שעות הבוקר של יום שני הקרוב.

צוות בבלי
21:15
בבלי

דובר החוץ האיראני: לא נדון בגרעין לפני סיום המלחמה בתנאים שלנו

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים", אמר. בקאא'י הוסיף כי "אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לשלב בו הסכם נמצא בהישג יד".

צוות בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר