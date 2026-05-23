מחבל עיראקי בכיר שתכנן פיגועים נגד יהודים הוסגר לארה"ב

פיקוד העורף הודיע כי האירוע בכפר גלעדי באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב כפר גלעדי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
המשלחת הקטרית שניסתה לסייע בהגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן עזבה הלילה את טהרן. גם שר הפנים הפקיסטני שהה כמה ימים באיראן עזב. כעת נשאר בטהרן רק עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, שנפגש הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י בניסיון לקדם הסכם. עד כה לא דווח על פריצת דרך במו"מ.צוות בבלי
צה"ל תקף במהלך הלילה אתר תת-קרקעי של חיזבאללה בבקעא ששימש לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף הותקפו תשתיות של חיזבאללה בעיר צור, מהן פעלו מחבלי הארגון לתכנן ולבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב קריית שמונה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וקריית שמונה. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן. ההתראה פורסמה בשעה 8:34.צוות בבלי
טהרן הכריזה על איסור טיסה (NOTAM) במרחב האווירי של מערב איראן, שיישאר בתוקף עד שעות הבוקר של יום שני הקרוב.צוות בבלי
דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י, שמונה היום לדובר משלחת המו"מ, הצהיר כי בשלב זה לא מתוכנן לדון בסוגיית הגרעין. לדבריו, המחלוקות בין איראן לארה"ב עמוקות מכדי להגיע לתוצאה בכמה סבבים דיפלומטיים בלבד. "קודם צריך להגיע לסיום המלחמה בתנאים שיבטיחו את האינטרסים שלנו ויפיגו את החששות שלנו, ורק אחר כך נדבר - או שלא נדבר - על הנושאים האחרים", אמר. בקאא'י הוסיף כי "אי אפשר לומר בהכרח שהגענו לשלב בו הסכם נמצא בהישג יד".צוות בבלי
