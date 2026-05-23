התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

גורם איראני מסר לאלג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, וכעת ממתינים לתגובה אמריקנית. המזכר כולל סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאת כוחות אמריקניים מאזור הלחימה. הסוגיות הגרעיניות לא נכללות במזכר בשל מורכבותן, אך 30 יום לאחר ההסכם ניתן יהיה לפתוח מו"מ בנושא. מפקד צבא פקיסטן היה אמור להכריז על המזכר בטהראן אך עזב לתיאום עם וושינגטון. לקטאר היה תפקיד מרכזי בניסוח המזכר.צוות בבלי
פיקוד העורף הורה לתושבי מטולה באזור קו העימות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין. ההתרעה פורסמה בשעה 16:21.צוות בבלי
מפקד צבא פקיסטן עאצם מניר עזב את שטח איראן, כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. כעת אין מתווכים זרים בשטח איראן - לא פקיסטנים ולא קטרים. קודם לכן עזבו את טהרן המשלחת הקטרית ושר הפנים הפקיסטני.צוות בבלי
חמישה אזרחים ישראלים חצו במספר מטרים את הגבול לשטח לבנון. כוח צה"ל שפעל במקום החזיר את כולם לשטח ישראל ועיכב אותם עד להגעת המשטרה. האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את החציה ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים.צוות בבלי
מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת קונקשן לרוסיה והוסגר לארה"ב. לפי הניו יורק פוסט, א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק, וכן תכנן להתנקש באיוואנקה טראמפ כנקמה על חיסול קאסם סולימאני.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע בכפר גלעדי באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב כפר גלעדי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
המשלחת הקטרית שניסתה לסייע בהגעה להסכם בין ארה"ב לאיראן עזבה הלילה את טהרן. גם שר הפנים הפקיסטני שהה כמה ימים באיראן עזב. כעת נשאר בטהרן רק עאצם מניר, מפקד צבא פקיסטן, שנפגש הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י בניסיון לקדם הסכם. עד כה לא דווח על פריצת דרך במו"מ.צוות בבלי
