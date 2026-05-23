פיקוד העורף: האירוע בשתולה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

בבלי

גורם איראני מסר לאלג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, וכעת ממתינים לתגובה אמריקנית. המזכר כולל סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאת כוחות אמריקניים מאזור הלחימה. הסוגיות הגרעיניות לא נכללות במזכר בשל מורכבותן, אך 30 יום לאחר ההסכם ניתן יהיה לפתוח מו"מ בנושא. מפקד צבא פקיסטן היה אמור להכריז על המזכר בטהראן אך עזב לתיאום עם וושינגטון. לקטאר היה תפקיד מרכזי בניסוח המזכר.