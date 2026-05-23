5 הרוגים ו-5 פצועים בתקיפת צה"ל בדרום לבנון

ההגנה האזרחית הלבנונית דיווחה על 5 הרוגים, 5 פצועים ו-7 נעדרים בתקיפת צה"ל על מבנה בכפר ציר המערבי במחוז נבטיה בדרום לבנון.

17:42
התרעות בחניתה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב חניתה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

17:27
פיקוד העורף: האירוע בשתולה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע בשתולה באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

16:32
גורם איראני: הושג מזכר הבנות עם פקיסטן, ממתינים לתגובת ארה"ב

גורם איראני מסר לאלג'זירה כי הושג מזכר הבנות עם המתווך הפקיסטני, וכעת ממתינים לתגובה אמריקנית. המזכר כולל סיום המלחמה, הסרת המצור, פתיחת מצר הורמוז ויציאת כוחות אמריקניים מאזור הלחימה. הסוגיות הגרעיניות לא נכללות במזכר בשל מורכבותן, אך 30 יום לאחר ההסכם ניתן יהיה לפתוח מו"מ בנושא. מפקד צבא פקיסטן היה אמור להכריז על המזכר בטהראן אך עזב לתיאום עם וושינגטון. לקטאר היה תפקיד מרכזי בניסוח המזכר.

16:25
התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

16:23
פיקוד העורף: חדירת כלי טיס עוין למטולה - היכנסו למרחבים מוגנים

פיקוד העורף הורה לתושבי מטולה באזור קו העימות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין. ההתרעה פורסמה בשעה 16:21.

15:28
מפקד צבא פקיסטן עזב את איראן — אין עוד מתווכים זרים בטהרן

מפקד צבא פקיסטן עאצם מניר עזב את שטח איראן, כך דיווחה הטלוויזיה האיראנית. כעת אין מתווכים זרים בשטח איראן - לא פקיסטנים ולא קטרים. קודם לכן עזבו את טהרן המשלחת הקטרית ושר הפנים הפקיסטני.

14:52
צה"ל עיכב 5 אזרחים ישראלים שחצו את הגבול ללבנון

חמישה אזרחים ישראלים חצו במספר מטרים את הגבול לשטח לבנון. כוח צה"ל שפעל במקום החזיר את כולם לשטח ישראל ועיכב אותם עד להגעת המשטרה. האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את החציה ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית שמסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים.

13:11
מחבל עיראקי בכיר שתכנן פיגועים נגד יהודים הוסגר לארה"ב

מחמד באקר א-סעדי, בכיר בגדודי חזבאללה עיראק, נעצר בשדה תעופה בטורקיה במהלך טיסת קונקשן לרוסיה והוסגר לארה"ב. לפי הניו יורק פוסט, א-סעדי תכנן 18 פיגועים נגד יהודים באירופה, קנדה וניו יורק, וכן תכנן להתנקש באיוואנקה טראמפ כנקמה על חיסול קאסם סולימאני.

