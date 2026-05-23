מבזק
במתקן תת-קרקעי באספהאן

הפקודה הסודית: "מבצע אבק גרעיני" לפריצת הבונקר באיראן

המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר. צילומי לוויין חושפים כיצד טהרן קברה את האתר, בעוד הבית הלבן בוחן תוכנית קומנדו חסרת תקדים לחפירה תחת אש. כל הפרטים. האם החומר נגיש או קבור לצמיתות? (בעולם)

טייסת התקיפה האלקטרונית | צילום: צילום: ספינת המלחמה אברהם לינקולן | צבא ארה"ב
21:02
במהלך החג: סמ"ר נועם המבורגר הי"ד נפל בפעילות מבצעית בצפון

לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 של חטיבה 401 נפל בחזית הצפונית • שני חיילים נוספים נפצעו באירוע | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
21:02
דרמה דיפלומטית

טראמפ מכריז: "קרובים מאוד להסכם" • ישראל הודחה מהמשא ומתן החשאי

הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב ואיראן "מתקרבות מאוד" להסכמה היסטורית • ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות ונאלצה "לרגל" באמצעות מודיעין | החלטה סופית תתקבל תוך 48 שעות (בעולם)

יוסי נכטיגל
20:48
לוחם צה"ל נהרג מפגיעת רחפן של חזבאללה בצפון

דובר צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם צה"ל בפעילות מבצעית בצפון הארץ. הלוחם נהרג אתמול כתוצאה מפגיעת רחפן של חזבאללה בתוך שטח ישראל. יהי זכרו ברוך.

צוות בבלי
20:25
התרעות בראש הנקרה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב ראש הנקרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
20:23
פיקוד העורף: חדירת כלי טיס עוין באיזור תעשייה מילואות צפון ובצת

פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות, באיזור תעשייה מילואות צפון ובצת. ההודעה פורסמה בשעה 20:22. פיקוד העורף מורה לתושבים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
19:38
5 הרוגים ו-5 פצועים בתקיפת צה"ל בדרום לבנון

ההגנה האזרחית הלבנונית דיווחה על 5 הרוגים, 5 פצועים ו-7 נעדרים בתקיפת צה"ל על מבנה בכפר ציר המערבי במחוז נבטיה בדרום לבנון.

צוות בבלי
17:42
התרעות בחניתה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב חניתה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
17:27
פיקוד העורף: האירוע בשתולה הסתיים - ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע בשתולה באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.

צוות בבלי
