טראמפ מכריז: "קרובים מאוד להסכם" • ישראל הודחה מהמשא ומתן החשאי

לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 של חטיבה 401 נפל בחזית הצפונית • שני חיילים נוספים נפצעו באירוע | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)ב. ניסני
המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר. צילומי לוויין חושפים כיצד טהרן קברה את האתר, בעוד הבית הלבן בוחן תוכנית קומנדו חסרת תקדים לחפירה תחת אש. כל הפרטים. האם החומר נגיש או קבור לצמיתות? (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
דובר צה"ל הודיע על נפילתו של לוחם צה"ל בפעילות מבצעית בצפון הארץ. הלוחם נהרג אתמול כתוצאה מפגיעת רחפן של חזבאללה בתוך שטח ישראל. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב ראש הנקרה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות, באיזור תעשייה מילואות צפון ובצת. ההודעה פורסמה בשעה 20:22. פיקוד העורף מורה לתושבים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
ההגנה האזרחית הלבנונית דיווחה על 5 הרוגים, 5 פצועים ו-7 נעדרים בתקיפת צה"ל על מבנה בכפר ציר המערבי במחוז נבטיה בדרום לבנון.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב חניתה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע בשתולה באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
