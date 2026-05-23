בבלי
מבזקחרם דיפלומטי חסר תקדים

אפקט הדומינו: 10 מדינות אוסרות על כניסת בן גביר

סערת סרטוני ההשפלה: שר החוץ הצרפתי הטיל פצצה, אסר על השר לביטחון לאומי להיכנס לפריז וקורא להטיל עליו סנקציות. צרפת היא המדינה ה-10 שמחרימה אותו, בעוד בהאג נחשף מהלך חשאי לצווי מעצר סודיים (פוליטי מדיני)

פעילי המשט ובן גביר
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

23:15
קאמבק פוליטי מהיר

מהפך דרמטי בסלובניה: ידיד ישראל יאנשה חוזר לשלטון

האספה הלאומית אישרה את חזרתו של מנהיג הימין השמרני • הממשלה החדשה תחליף שלטון עוין שהכיר במדינה פלסטינית והטיל אמברגו נשק | יאנשה בירך את 'תושבי יהודה ושומרון' (בעולם)

ישראל גרוס
23:14
עקיצה דיפלומטית

"אני תוהה אם הוא יישא נאום בקונגרס": שפירו עוקץ את נתניהו על רקע עסקת איראן

שגריר ארה"ב לשעבר מזכיר את נאום 2015 בקונגרס נגד אובמה • שפירו תוהה האם נתניהו יעז להתעמת עם טראמפ באותה עוצמה | העקיצה הדיפלומטית שמעלה שאלות (בעולם)

ישראל גרוס
23:03
בבלי

סנאטור אמריקני: הסכם עם איראן יחזק את חזבאללה והמיליציות בעיראק

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם התנגד להסכם עם איראן וטען כי הסכם שייתפס כמאפשר למשטר האיראני לשרוד ולהתחזק ישפוך דלק על מוקדי הסכסוך בלבנון ובעיראק. לדבריו, הסכם שיאפשר לאיראן לשמור על היכולת לשלוט במצר הורמוז יהפוך את חזבאללה בלבנון ואת המיליציות השיעיות בעיראק לכוחות חזקים ותוקפניים הרבה יותר.

צוות בבלי
22:39
מזימה איראנית

חשיפה: איראן תכננה להתנקש בחייה של איוונקה טראמפ

מחבל שאומן על ידי משמרות המהפכה האיראנית סומן את איוונקה כיעד לנקמה על חיסול סולימאני • החזיק שרטוט של ביתה בפלורידה ונשבע להרוג אותה | החשיפה על רקע המשא ומתן עם טהרן (בעולם)

ישראל גרוס
22:25
דרמה בנמל התעופה

עימותים אלימים בספרד: פעילי משט עזה הותקפו במכות על ידי המשטרה

קבלת הפנים של פעילי המשט בבילבאו הסתיימה בקטטה אלימה • המשטרה השתמשה באלות ועצרה 4 בני אדם | משרד החוץ הישראלי מנצל את התקרית לעקיצה (בעולם)

ישראל גרוס
22:24
תקרית חריגה בבני ברק

דרמה בליל שבת בבני ברק: המטופל גנב את רכב ההצלה ונעצר בפתח תקווה

רכב חירום של 'איחוד הצלה' נגנב בעיצומה של משימה ברחוב הרב שך • מעקב טכנולוגי הוביל למעצר החשוד | האירוע הסתיים ללא נפגעים (חרדים)

משה כץ
21:56
אחרי 17 שנות משפט

היסטוריה בעולם התעופה: אייר פראנס ואיירבוס הורשעו בהריגה

אחרי 17 שנים מורטות עצבים, בית המשפט הפך את ההחלטה וקבע כי שתי ענקיות התעופה אחראיות בלעדית לאסון AF447 בו נספו 228 בני אדם באוקיינוס האטלנטי. החברות ישלמו קנס, המשפחות זועמות: "סמלי בלבד" | המשפחות: 'הקנס סמלי בלבד' (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל
21:02
יהי זכרו ברוך

במהלך החג: סמ"ר נועם המבורגר הי"ד נפל בפעילות מבצעית בצפון

לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 של חטיבה 401 נפל בחזית הצפונית • שני חיילים נוספים נפצעו באירוע | המחיר הכבד של המערכה (צבא וביטחון)

ב. ניסני
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר