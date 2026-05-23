טראמפ: דיברתי עם נתניהו ומנהיגי המזרח התיכון | "הסכם עם איראן כבר נוסח"

בבלי

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם התנגד להסכם עם איראן וטען כי הסכם שייתפס כמאפשר למשטר האיראני לשרוד ולהתחזק ישפוך דלק על מוקדי הסכסוך בלבנון ובעיראק. לדבריו, הסכם שיאפשר לאיראן לשמור על היכולת לשלוט במצר הורמוז יהפוך את חזבאללה בלבנון ואת המיליציות השיעיות בעיראק לכוחות חזקים ותוקפניים הרבה יותר.