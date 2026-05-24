תרגיל חיל האוויר היום בצפון — תנועת מל"טים לאורך קו החוף

ועדת הבחירות הודיעה כי הרב מאיר אלמליח נבחר לתפקיד רב המועצה האזורית תמר | הרב אלמליח מסר כי "חזוני הוא להעמיק את החיבורים בין חלקי החברה, להנגיש את מאור התורה והמסורת בנועם ובדרכי שלום" (חדשות)חזקי שטרן
מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לתל עדשים | כוחות ההצלה מפנים לבית חולים העמק, 2 גברים כבני 50 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה (חדשות)קובי רוזן
צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס | בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף | צפו (צבא)ב. ניסני
כוחות צה"ל תקפו והשמידו בימים האחרונים ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז רצועת עזה. ביממה האחרונה הושמדו שלושה מחסנים שהכילו רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף. מוקדם יותר בשבוע הושמד מחסן נוסף שהכיל מטענים, מטולי RPG, רימוני יד ומחסניות. לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסנים. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.צוות בבלי
עיתונים אמריקאיים מדווחים כי איראן הסכימה לוותר על האורניום המועשר שברשותה במסגרת הסכם מתגבש עם ארה"ב. לפי הדיווחים, ההסכם כולל הפסקת אש בכל החזיתות, פתיחת מצר הורמוז, הסרת מוקשים ימיים והפשרת כ-25 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מכחישה את הדיווח לגבי מצר הורמוז. לאחר ההכרזה צפוי מו"מ נוסף על יישום הפסקת האש והגרעין. פרטי ההסכם טרם פורסמו באופן רשמי.צוות בבלי
כ-20 עד 30 יריות נשמעו מחוץ למתחם הנשיאותי • השירות החשאי הורה לעיתונאים שהתאספו במדשאה הצפונית לרוץ לחדר התדרוכים | פרטים ראשונים (בעולם)ישראל גרוס
הנשיא האמריקני פרסם הודעה דרמטית: קיים שיחות עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין • בנפרד שוחח עם ראש הממשלה נתניהו | "מצר הורמוז ייפתח" (בעולם)ישראל גרוס
האספה הלאומית אישרה את חזרתו של מנהיג הימין השמרני • הממשלה החדשה תחליף שלטון עוין שהכיר במדינה פלסטינית והטיל אמברגו נשק | יאנשה בירך את 'תושבי יהודה ושומרון' (בעולם)ישראל גרוס
