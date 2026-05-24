הרב מאיר אלמליח נבחר לרב המועצה האזורית תמר

עיתונים אמריקאיים מדווחים כי איראן הסכימה לוותר על האורניום המועשר שברשותה במסגרת הסכם מתגבש עם ארה"ב. לפי הדיווחים, ההסכם כולל הפסקת אש בכל החזיתות, פתיחת מצר הורמוז, הסרת מוקשים ימיים והפשרת כ-25 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מכחישה את הדיווח לגבי מצר הורמוז. לאחר ההכרזה צפוי מו"מ נוסף על יישום הפסקת האש והגרעין. פרטי ההסכם טרם פורסמו באופן רשמי.