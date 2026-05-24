תשתית הברחות אמצעי לחימה נחשפה: שישה תושבי נגב נעצרו

גורם מדיני מתדרך כי ארה"ב עדכנה את ישראל על המו"מ למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למו"מ להסכם סופי. בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ גיבה עקרון זה. טראמפ הבהיר שיעמוד איתן במו"מ על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. נתניהו הביע הערכה לטראמפ על מחויבותו לביטחון ישראל.צוות בבלי
גורם מדיני בכיר מסר לעיתונאי ינון מגל כי ישראל הבהירה לוושינגטון: חופש פעולה מבצעי בכל הגזרות • ההסכם המתגבש עוסק בעיקרו בפתיחת מצר הורמוז ומו"מ של 60 יום | ניסיון להרגיע את הבסיס הימני (פוליטי מדיני)אליהו לוי
מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לתל עדשים • שני גברים כבני 50 פונו במצב אנוש לבית החולים, אך נאלצו הרופאים לקבוע את מותם • מתנדבי זק"א פועלים בזירה הקשה באיסוף הממצאים | הפרטים המלאים (בארץ)מישאל לוי
מפקד מחוז ירושלים חתם על צו הרחקה נגד נאהורי שהניפה דגל ישראל בהר הבית • בדיוק כפי שעשה השר בן גביר באותו יום | "נחוץ למניעת פגיעה חמורה בביטחון" (בארץ)אליהו לוי
ראש הממשלה הביע הקלה על שלומו של הנשיא האמריקני לאחר אירוע הירי • "אלימות פוליטית צריכה להיות מוקעת באופן חד-משמעי" | על רקע המתיחות סביב הסכם איראן (בעולם)ישראל גרוס
כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב חנוך מנדל גרוסברג בעקבות דיווח על גבר שאיבד הכרה • צוותי מד"א וצוות הצלה ביצעו פעולות החייאה מתקדמות במקום | פונה לשערי צדק תוך כדי החייאה (חרדים)בני סולומון
יו"ר ועדת הבחירות דחה עתירה שביקשה למנוע מאשתו של יו"ר ש"ס לשאת דברים באירוע עירוני באלעד • העמותה העותרת טענה כי מדובר בתעמולת בחירות אך לא הציגה ראיות מספיקות | פסיקה שמבהירה את הגבולות (פוליטי מדיני)משה כץ
סוכנות תסנים האיראנית מדווחת כי מחלוקת על סעיף אחד או שניים במסמך ההבנות בין איראן לארה"ב עדיין נמשכת. מקור המעורב במו"מ מסר כי בשל התנגדויות וקשיים מצד ארה"ב, טרם הושגה הכרעה סופית. איראן עומדת על מימוש זכויותיה והעבירה עמדה זו למתווך הפקיסטני. לפי המקור, אם יימשכו המכשולים מצד ארה"ב, לא ניתן יהיה להביא את מסמך ההבנות לסיכום סופי.צוות בבלי
