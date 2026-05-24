הורחקה מההר לחודשיים: נילי נאהורי הניפה דגל ישראל בהר הבית

גורם מדיני מתדרך כי ארה"ב עדכנה את ישראל על המו"מ למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למו"מ להסכם סופי. בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ גיבה עקרון זה. טראמפ הבהיר שיעמוד איתן במו"מ על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. נתניהו הביע הערכה לטראמפ על מחויבותו לביטחון ישראל.