נתניהו לטראמפ: ישראל תשמור על חופש פעולה מלא כולל בלבנון

בבלי

סוכנות תסנים האיראנית מדווחת כי מחלוקת על סעיף אחד או שניים במסמך ההבנות בין איראן לארה"ב עדיין נמשכת. מקור המעורב במו"מ מסר כי בשל התנגדויות וקשיים מצד ארה"ב, טרם הושגה הכרעה סופית. איראן עומדת על מימוש זכויותיה והעבירה עמדה זו למתווך הפקיסטני. לפי המקור, אם יימשכו המכשולים מצד ארה"ב, לא ניתן יהיה להביא את מסמך ההבנות לסיכום סופי.